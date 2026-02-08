Podcast
Nuevo León

Intensificarán transformación de Guadalupe con apoyo ciudadano

El Gobierno de Guadalupe enfocará la participación ciudadana en la planeación ordenada de la ciudad y el desarrollo urbano sostenible

  • 08
  • Febrero
    2026

El Gobierno de Guadalupe enfocará la participación ciudadana en la planeación ordenada de la ciudad y el desarrollo urbano sostenible, redoblando acciones en las distintas Secretarías municipales.

Ante enlaces ciudadanos, quienes fungen como vínculo directo entre las familias y el Municipio, el alcalde Héctor García reafirmó su compromiso de intensificar labores de bacheo, mantenimiento de luminarias y rehabilitación de espacios públicos en todas las colonias.

“Me comprometo con ustedes a intensificar el trabajo que realiza el Municipio para llegar a cada rincón de la ciudad y que las familias de cada colonia vivan como se lo merecen. A los enlaces ciudadanos les doy las gracias por ser parte de la transformación de Guadalupe”, expresó el edil.

rrrr.JPG

El mensaje fue emitido durante una reunión en la que estuvo acompañado por el senador Luis Donaldo Colosio.

Recorrido por corredor Exposición

Previo al encuentro, ambos funcionarios realizaron un recorrido por el corredor Exposición, considerado un punto estratégico para la movilidad durante el Mundial de Futbol, ya que conectará a los aficionados que arriben en metro rumbo al Estadio BBVA.

5js.JPG

De acuerdo con las autoridades, esta obra forma parte de la consolidación del Sistema Metropolitano de Corredores Verdes, proyecto que busca fortalecer la movilidad integral y mejorar el entorno urbano en la zona metropolitana.


