Refuerza DIF respuesta inmediata a reportes de menores

El Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Tamaulipas, Jorge Alberto Galván Garcés, informó que la institución mantiene un equipo multidisciplinario disponible las 24 horas para atender casos de menores en situación de riesgo en la entidad.

¿Cómo responde el DIF Tamaulipas ante reportes de riesgo?

Galván Garcés exhortó a la población a utilizar el número de emergencias 911 para que las autoridades puedan acudir de manera inmediata a los lugares donde se presenten situaciones críticas que involucren a menores.

‘Siempre se cuenta con personal calificado para atender los asuntos en donde hay menores en riesgo. Hace acto de presencia una trabajadora social, un psicólogo y un abogado para brindar contención, asesoría y seguimiento, cuidando la integridad de los menores’, señaló.

Participación ciudadana en los reportes al 911

El Procurador reconoció que una parte importante de los reportes proviene de vecinos y ciudadanos que, al percatarse de situaciones delicadas, deciden comunicarse con las autoridades para solicitar apoyo.

Indicó que esta colaboración permite una detección oportuna de posibles riesgos y facilita la intervención institucional para salvaguardar a niñas, niños y adolescentes.

Impacto de las llamadas falsas en la atención de casos

Galván Garcés hizo un llamado a evitar las llamadas falsas al 911, ya que estas afectan la capacidad de respuesta del equipo especializado y desvían recursos destinados a casos reales.

‘Desgraciadamente, hay ocasiones en que algunas personas realizan llamadas falsas, lo que nos lleva a acudir a lugares donde no están sucediendo los hechos. Esto afecta nuestra capacidad de respuesta’, subrayó.

Explicó que cada salida implica la movilización del chofer y del equipo completo de profesionales, lo que representa una inversión de tiempo que podría destinarse a la atención de situaciones reales.

Disponibilidad permanente para atender a menores en riesgo

El Procurador reiteró que el DIF Tamaulipas mantiene guardias permanentes para atender cualquier reporte que involucre a menores, sin importar la hora del día.

Señaló que la coordinación entre las distintas áreas permite brindar seguimiento integral a cada caso reportado y garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado.

