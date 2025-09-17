Cerrar X
Nuevo León

Investiga Fiscalía agresión de Fuerza Civil a joven en Juárez

Los policías estatales presuntamente agredieron al joven mientras se encontraba en el suelo tras ser detenido por posesión de estupefacientes

  • 17
  • Septiembre
    2025

Los cuatro elementos de Fuerza Civil captados en video mientras presuntamente agreden a un joven en Juárez ya se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia.

Javier Flores Saldívar, titular del órgano autónomo, detalló que todavía no existe una denuncia formal de parte de la víctima.

Sin embargo, aseguró que las indagatorias arrancaron apenas se hizo público el caso.

“Con motivo del comunicado que dio Fuerza Civil se inició una investigación y una carpeta”, dijo, “ahorita se está analizando si conoce de todas anticorrupción, o si seguimos la carpeta por lo que es abuso de autoridad y por las lesiones.

“Son delitos de oficio, entonces con motivo del comunicado se inicia la carpeta de investigación”.

agresion-joven-juarez.jpg

En ese sentido, informó tener ya comunicación al respecto con Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad del Estado.

“Dice (Escamilla) que efectivamente están suspendidos los elementos y a disposición nuestra, creo que el día de hoy comienzan las entrevistas.

“Están ahorita a disposición de Fuerza Civil, pero a disposición nuestra en cuanto a su manejo”, destacó.

Cuestionado sobre la víctima, el funcionario confirmó que su arresto se originó por posesión de estupefacientes.

Ante las lesiones, dijo, continúa hospitalizado en estado crítico.

“Está grave y estable, o sea, está delicado pero va mejorando. Se habla que habría sido detenido en flagrancia por un delito contra la salud”, abundó.

El arresto, y presunta agresión, ocurrió el lunes en la colonia Vistas del Río.

Imágenes captadas por testigos muestran como los oficiales estatales someten al joven de 25 años de edad para posteriormente agredirlo mientras se encontraba en el suelo.


