Cerrar X
EH_UNA_FOTO_60ba1fcc1a
Nuevo León

Investigan financiera tras muerte de mujer en cirugía estética

La Fiscalía aseguró un inmueble en Escobedo, donde presuntamente operaba la financiera que otorgaba créditos para cirugías estéticas

  • 15
  • Agosto
    2025

Un inmueble donde presuntamente se albergaban las oficinas de una financiera que otorgaba los créditos para cirugías estéticas fue asegurado por la Fiscalía.

La casa se encuentra localizada en la calle Villas Argentina, en la colonia Roble Nuevo, en Escobedo.

La construcción pintada en color gris y con dos palmeras al frente fue asegurada por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

En el barandal de forja en color café, las autoridades colocaron dos sellos con la leyenda de la Fiscalía General del Estado y el número 0196/2025, que es el registro de la carpeta de investigación.

WhatsApp Image 2025-08-15 at 7.30.59 AM.jpeg

Trascendió que el inmueble será cateado en las próximas horas por efectivos de Servicios Periciales.

Lo anterior dando seguimiento a la investigación por la muerte de la joven Jaqueline Yamileth, de 25 años de edad. La víctima murió tras ser sometida a una cirugía estética en una clínica en la colonia Obispado.

Los peritos buscarán encontrar evidencias en el interior de la casa, ya que esta era donde se otorgaba el financiamiento para llevar a cabo las “tandas” que se promocionaban en redes sociales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_08_15_at_8_04_17_PM_b85430a754
Incinera FGR más de media tonelada de narcóticos
EH_FOTO_VERTICAL_76ef4fdb92
Interpol lanza ficha roja contra operador chino de cárteles
826c0d06_d280_4e36_8de8_9bf883dace88_cb2cf9dfc0
Motociclista pierde la vida tras fuerte choque en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

Gx_UW_wca_IAAK_667_34a0d08afa
Tigres arrastra una mala racha contra el América
jair_bolsonaro_3a455dea6b
Expresidente de Brasil sale de arresto para exámenes médicos
Guardia_Nacional_EUA_d0193648ca
Virginia envía miembros de Guardia Nacional a Washington
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
policia_clinica_obispado1_fff29eff58
Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética
publicidad
×