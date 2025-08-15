Investigan financiera tras muerte de mujer en cirugía estética

Un inmueble donde presuntamente se albergaban las oficinas de una financiera que otorgaba los créditos para cirugías estéticas fue asegurado por la Fiscalía.

La casa se encuentra localizada en la calle Villas Argentina, en la colonia Roble Nuevo, en Escobedo.

La construcción pintada en color gris y con dos palmeras al frente fue asegurada por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres.

En el barandal de forja en color café, las autoridades colocaron dos sellos con la leyenda de la Fiscalía General del Estado y el número 0196/2025, que es el registro de la carpeta de investigación.

Trascendió que el inmueble será cateado en las próximas horas por efectivos de Servicios Periciales.

Lo anterior dando seguimiento a la investigación por la muerte de la joven Jaqueline Yamileth, de 25 años de edad. La víctima murió tras ser sometida a una cirugía estética en una clínica en la colonia Obispado.

Los peritos buscarán encontrar evidencias en el interior de la casa, ya que esta era donde se otorgaba el financiamiento para llevar a cabo las “tandas” que se promocionaban en redes sociales.

