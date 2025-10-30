Cerrar X
Nuevo León

Invita San Pedro a festival 'Celebrando la Eternidad'

En esta ocasión, autoridades informaron que se honrará con un altar monumental al cuatro veces alcalde, Mauricio Fernández

  • 30
  • Octubre
    2025

El municipio de San Pedro invitó a la comunidad a participar este sábado 1 y domingo 2 de noviembre, en el festival “Celebrando la Eternidad”, que busca enaltecer la tradición del Día de Muertos a través de una inmersión total en la cultura mexicana.

El festival se llevará a cabo en la Plaza Juárez, en el Casco municipal, con un horario de 5:00 a 10:00 de la noche ambos días.

Como parte central del evento, el alcalde Mauricio Farah adelantó que se instalará un altar monumental del Día de Muertos sobre la calle Independencia en la plaza, en honor al cuatro veces Alcalde sampetrino Mauricio Fernández Garza.

“Para nosotros es algo muy especial, es un evento que lo hacemos con muchísimo cariño, donde celebramos la vida, la memoria y sobre todo nuestra cultura. No falten, vengan con su familia, va a ser una tarde muy bonita, llena de colores y de mucha alegría,” destacó el edil.

Alejandra Álvarez, Secretaria de Cultura, exhortó a la comunidad a no perderse la experiencia.

"Es una inmersión total, la idea es que la gente llegue aquí a Plaza Juárez y entre el cempasúchil, el olor, los alebrijes iluminados, los arcos... Es una fiesta que se hace para hacer tejido social, para hacer comunidad y para recordar con todo cariño a aquellos que nos adelantaron”, explicó la Secretaria.



El alcalde detalló que la Plaza Juárez se transformará con elementos típicos y artísticos, incluyendo arcos monumentales de flores de cempasúchil, velas, alebrijes gigantes iluminados y artesanías provenientes de Tlaxcala y Ciudad de México, reparto de pan de muerto y espectáculos culturales.

Para facilitar el acceso de los asistentes, el municipio informó que se ofrecerá estacionamiento totalmente gratuito en el Cuarto Piso, ubicado en Independencia y Corregidora, durante el horario del festival (de 5:00 a 10:00 p.m.) el 1 y 2 de noviembre.











