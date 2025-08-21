Invitan a la primera edición de 'correr es participar'

Como parte de las actividades del Día Internacional de la Participación Ciudadana se hará la primera edición de la carrera “Correr es Participar”, el próximo 7 de septiembre.

El circuito tendrá como salida en la Plaza Principal de Guadalupe a las 7:00 horas con meta en el mismo punto.

El Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, anunció que habrá mil números gratis disponibles para las y los corredores en las categorías de 3k, 5k y 10k.

“La carrera ‘Correr es Participar’ es un símbolo de que cada paso que damos en comunidad nos acerca más al futuro que soñamos”, expresó Acosta.

“Los invito a levantar la mano e inscribirse, es gratis. Queremos que esta carrera sea un espacio para todas y todos: familias, niñas, niños, jóvenes y adultos. La participación no tiene edad ni condición, es un derecho y una responsabilidad compartida”.

La carrera forma parte de la Semana de la Participación Ciudadana, que inicia el próximo 1 de septiembre y se realizará en el marco del Día Internacional de la Participación Ciudadana, que se celebra el 7 de septiembre.

La entrega de kits será el sábado 6 de septiembre en la misma plaza de 10:00 a 15:00 horas.

Comentarios