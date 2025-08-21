Cerrar X
nl_correr_es_participar_558d4bb83b
Nuevo León

Invitan a la primera edición de 'correr es participar'

La carrera será el 7 de septiembre y su salida y meta será la Plaza Principal de Guadalupe, además contará con las categorías de 3k, 5k y 10k

  • 21
  • Agosto
    2025

Como parte de las actividades del Día Internacional de la Participación Ciudadana se hará la primera edición de la carrera “Correr es Participar”, el próximo 7 de septiembre.

El circuito tendrá como salida en la Plaza Principal de Guadalupe a las 7:00 horas con meta en el mismo punto.

El Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, anunció que habrá mil números gratis disponibles para las y los corredores en las categorías de 3k, 5k y 10k.

“La carrera ‘Correr es Participar’ es un símbolo de que cada paso que damos en comunidad nos acerca más al futuro que soñamos”, expresó Acosta.

“Los invito a levantar la mano e inscribirse, es gratis. Queremos que esta carrera sea un espacio para todas y todos: familias, niñas, niños, jóvenes y adultos. La participación no tiene edad ni condición, es un derecho y una responsabilidad compartida”.
La carrera forma parte de la Semana de la Participación Ciudadana, que inicia el próximo 1 de septiembre y se realizará en el marco del Día Internacional de la Participación Ciudadana, que se celebra el 7 de septiembre.
La entrega de kits será el sábado 6 de septiembre en la misma plaza de 10:00 a 15:00 horas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_elva_deyanira_martinez_479eb0fe12
Exigen nuevamente a alcaldesa de Zuazua no violentar a síndica
Whats_App_Image_2025_08_06_at_6_28_21_PM_c70df62a6d
Atienden y escucha Igualdad a más de 1500 vecinos en García
Extienden_un_dia_la_entrega_de_utiles_en_Monterrey_d5a0df0824
Extienden hasta ultimo de mes programa 'Útiles' de Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

nl_dr_hospital_cdbfe9f979
Doctors Hospital afirma tomar medidas en caso de precios inflados
nacional_el_chispa_d0aaa32791
Detienen a 'El Chispa' por tiroteo en bar de Querétaro en 2024
a98e53a9_6f4a_456a_961a_f93b025ce731_1d67d7b20e
Se esperan fuertes lluvias y chubascos en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×