Johan Gael cumple más de 9 años sin ser localizado 

“Nunca estuvimos conformes con que la alerta Amber la dieran de baja, pero nos dijeron que era un protocolo que se tenía que seguir, pero nosotros no estuvimos conformes que la desactivaran"

“No estamos tan conformes, si estuviera nuestro hijo con nosotros otra cosa seria, pero desgraciadamente han pasado nueve años que no tenemos ningún avance del caso, porque no hemos tenido alguna pista, no hemos tenido algo que nos lleve con el paradero de Johan”