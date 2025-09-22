Joven muere al chocar contra columna del Metro en Monterrey

El exceso de velocidad al salir de una curva provocó que un joven muriera y el conductor resultara lesionado al estrellar su automóvil contra la columna del metro.

El accidente ocurrió alrededor de la medianoche sobre los carriles de sur a norte de la avenida Félix U. Gómez, entre Florencio Antillón y Constitución.

El choque contra una de las columnas de la Línea Tres del Metro ocurrió frente a la clínica 33 del IMSS y los condominios Constitución.

Por las evidencias y las huellas de frenado, se estableció que el automóvil circulaba sobre la avenida Constitución.

Pero al tomar el caracol hacia Félix U. Gómez, el conductor perdió el control del volante debido al exceso de velocidad.

Esto provocó que el automóvil se proyectara a una velocidad superior a los 60 kilómetros por hora.

El vehículo se estrelló con el lado derecho contra la columna y, al dar un giro, quedó sobre los carriles contrarios.

Tras el accidente, al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil de Monterrey, quienes auxiliaron al conductor y lo trasladaron grave a un hospital.

Mientras que el acompañante quedó sin vida, prensado entre el asiento y la puerta.

Personal de Vialidad y Tránsito llegó al sitio y abanderó la zona, cerrando un carril.

