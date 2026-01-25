Podcast
EH_FOTO_VERTICAL_2026_01_25_T100651_136_26ddce29d5
Nuevo León

Juárez celebra su orgullo con el Tamal Fest 2026

Más de 100 mil visitantes se esperan en el Tamal Fest 2026, evento que consolida al municipio de Juárez como la Capital del Tamal

  • 25
  • Enero
    2026

El municipio de Juárez se prepara para celebrar una de sus festividades más importantes del año con la edición 2026 del Tamal Fest, evento con el que la ciudad refrenda su título como La Capital del Tamal.

El festival se llevará a cabo del 31 de enero al 2 de febrero, sobre la tradicional calle de los Tamales, Arturo B. de la Garza, en un formato de tres días lleno de música, gastronomía y actividades familiares.

Cartel musical estelar

El principal atractivo de esta segunda edición será su cartel musical de primer nivel, encabezado por Grupo Pesado, La Casetera, Los Rojos y Fer Villarreal, quienes pondrán el ambiente para miles de asistentes.

El evento, que coincide con el fin de semana largo por el Día de la Constitución, espera recibir a más de 100 mil visitantes, superando los cerca de 70 mil asistentes registrados en su primera edición.

Organizado por la administración municipal que encabeza el alcalde Félix Arratia Cruz, el Tamal Fest busca fortalecer el turismo, la economía local y celebrar las tradiciones que dan identidad al municipio.

“Juárez es la Capital del Tamal y nos llena de orgullo compartir nuestras tradiciones con eventos de esta magnitud”, señaló el edil, al destacar la importancia cultural del festival.

Programa por día

El sábado 31 de enero, el festival abrirá a partir de las 12:00 del mediodía, con la inauguración oficial a las 15:00 horas.

Ese día se presentarán La Casetera y Fer Villarreal.

El domingo 1 de febrero, el escenario recibirá a Grupo Pesado, que cerrará la jornada con sus más grandes éxitos.

Para el lunes 2 de febrero, el cierre estará a cargo del Grupo Los Rojos, quienes encenderán el ambiente con su estilo característico.

Actividades para toda la familia

Además de la música, el Tamal Fest contará con más de 100 expositores de tamales, concursos, regalos, venta de artesanías, mercado local, opciones gastronómicas, postres, snacks y un operativo especial de seguridad.

Todas las actividades serán totalmente gratuitas. Asimismo, el municipio dispondrá de transporte público sin costo desde distintos puntos para facilitar la llegada de las familias juarenses.

Las actividades se desarrollarán de 12:00 del mediodía a 11:00 de la noche.


