Rehabilitará Nuevo León, sitios emblemáticos de Galeana

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó una gira por el municipio de Galeana con el firme objetivo de impulsar el ecoturismo bajo esquemas de desarrollo sostenible.

La visita, en su segundo día por la región, subraya el compromiso de la administración con el potencial turístico del estado, especialmente de cara al Mundial de Futbol.

Acompañado por la Secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, el mandatario conoció y anunció el apoyo a las rehabilitaciones y mejoras de los centros ecoturísticos clave de la zona Pozo del Gavilán, Laguna de Labradores y Puente de Dios.

El gobernador García Sepúlveda destacó la oportunidad que representa el próximo mundial de futbol para posicionar a Galeana como un destino turístico.

"Vienen cinco proyectos, se le van a destinar tres millones a cada uno porque viene el mundial y queremos hacer un pasaporte de turismo," afirmó el mandatario.

Detalló las inversiones específicas que se realizarán en cuatro puntos del municipio:

Pozo del Gavilán: Se creará un nuevo parque, al que se destinarán casi $4 millones de pesos para adecuar un espacio de campamento. Las obras incluyen la creación de una zona de descanso con sombra, área de asadores, estacionamiento, sanitarios, señalética y arborización.

Se creará un nuevo parque, al que se destinarán casi $4 millones de pesos para adecuar un espacio de campamento. Las obras incluyen la creación de una zona de descanso con sombra, área de asadores, estacionamiento, sanitarios, señalética y arborización. Laguna de Los Labradores: Se construirá un muelle malecón. Con una inversión de $3 millones 514 mil pesos, el proyecto contempla el mejoramiento del acceso y señalética, delimitación del estacionamiento, mantenimiento en zonas de descanso y mobiliario urbano, rehabilitación de baños y, especialmente, la construcción de muelles de pesca sobre el embalse.

Se construirá un muelle malecón. Con una inversión de $3 millones 514 mil pesos, el proyecto contempla el mejoramiento del acceso y señalética, delimitación del estacionamiento, mantenimiento en zonas de descanso y mobiliario urbano, rehabilitación de baños y, especialmente, la construcción de muelles de pesca sobre el embalse. Puente de Dios: Será completamente remozado. Se invertirán $4 millones de pesos para mejorar el acceso con nueva señalética, rehabilitar el estacionamiento, y dar mantenimiento a zonas de descanso, juegos infantiles, andadores y asadores. Además, se contempla la ampliación y rehabilitación de los baños.

Será completamente remozado. Se invertirán $4 millones de pesos para mejorar el acceso con nueva señalética, rehabilitar el estacionamiento, y dar mantenimiento a zonas de descanso, juegos infantiles, andadores y asadores. Además, se contempla la ampliación y rehabilitación de los baños. Cerro del Potosí: Se implementarán mejoras en el camino de acceso.

La secretaria Martínez Villarreal enfatizó que "Galeana está listo para ser un pueblo turístico" y resaltó que "el turismo transforma vidas, es un motor de desarrollo económico".

La funcionaria espera que los proyectos atraigan visitantes que dejen una importante derrama económica en el municipio durante el evento deportivo global.

Durante los recorridos, el Gobernador estuvo acompañado por María Guadalupe López Marchán, Directora General del FIDEURB, y los comisarios ejidales Manuel Bazaldúa y Samuel Reyes, reafirmando la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las comunidades locales para el desarrollo de estos proyectos.

Comentarios