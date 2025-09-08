La UANL suspende clases presenciales por lluvias

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dio a conocer que se tomó la decisión de suspender las clases presenciales ante las lluvias que se registran en la ciudad.

El anuncio lo dio a conocer Jorge Cisneros, director de comunicación social de la UANL, en entrevista para El Horizonte.

Debido a que la prioridad es la seguridad de los estudiantes, docentes y empleados, la universidad suspenderá clases presenciales este lunes para preparatorias y facultades del turno vespertino y nocturno. Cabe señalar que estas clases se llevaran a cabo en la modalidad en línea.

