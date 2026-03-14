Lanza Monterrey convocatoria 'Mujer que Inspira' 2026

El gobierno de Monterrey aprobó este viernes el lanzamiento de una convocatoria y la realización de cuatro consultas ciudadanas durante la primera Sesión Ordinaria correspondiente al mes de marzo.

Entre los acuerdos destaca la convocatoria al reconocimiento municipal “Mujer que Inspira, María Elena Chapa” edición 2026, distinción que se entrega cada año a mujeres regiomontanas que han sobresalido en diferentes ámbitos de la vida social.

¿Quiénes pueden recibir el reconocimiento “Mujer que Inspira”?

El galardón se otorga a mujeres que han destacado en diversas áreas como actividad empresarial, científica, arte y cultura, vecina solidaria y compromiso humano.

Las postulaciones deberán enviarse en formato digital PDF a través del correo electrónico postulacion.medallas@monterrey.gob.mx. El plazo límite para la recepción de propuestas será el 20 de marzo de 2026.

Durante la sesión, el cuerpo colegiado también aprobó someter a consulta pública diversas modificaciones a cuatro reglamentos municipales: Tránsito, Reclusorios municipales, Bienestar Animal y estacionamientos exclusivos.

En el caso del Reglamento de Tránsito, se propone incluir como infracción grave el derrame de carga o residuos por parte de vehículos que transporten concreto premezclado.

La modificación contempla que estas faltas tengan sanciones específicas y que no puedan recibir descuentos, como ocurre con infracciones consideradas no graves.

Buscan reforzar vigilancia al transporte de carga

“Hay varios temas, hay tema del Reglamento de Tránsito, entre otras cosas regular, normar y poder ser más eficientes a la hora de revisar el transporte de carga o los que llevan residuos, por ejemplo, las revolvedoras de concreto que nos han dañado varias avenidas de la ciudad para poder ser más incisivos, sobre todo más enérgicos.

“Queremos que haya la previsión en la reglamentación y poder ser más preventivos y evitar situaciones de maltrato animal. Hay un tema también, por ejemplo, con el uso de exclusivos, sobre todo relacionados con los que tienen algún tipo de discapacidad, para poder emitir los permisos para estacionarse”.

También revisarán reglas en reclusorios municipales

En relación con el Reglamento de Reclusorios municipales, se planteará a la ciudadanía la forma de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en caso de que lleguen a los separos municipales por cualquier motivo.

Las consultas permitirán recabar la opinión de los ciudadanos sobre las modificaciones planteadas, con el objetivo de fortalecer la regulación municipal en materia de movilidad, bienestar animal, uso de espacios exclusivos y atención en reclusorios.

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