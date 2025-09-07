Cerrar X
'Leones en Acción' limpia 21 toneladas del Río Santa Catarina

Más de 21 toneladas de residuos han sido recolectadas del Río Santa Catarina durante las primeras siete jornadas del programa 'Leones en Acción'

  • 07
  • Septiembre
    2025

Más de 21 toneladas de residuos han sido recolectadas del Río Santa Catarina durante las primeras siete jornadas del programa estatal de voluntariado “Leones en Acción”, organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado.

En la séptima jornada, en el marco de la Semana de la Participación, más de 400 voluntarios retiraron 3.5 toneladas de basura, dedicando más de mil horas de servicio.

Desde el inicio del programa, se han sacado 310 llantas del cauce y acumulado más de 4 mil 200 horas de voluntariado.

El Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, destacó la corresponsabilidad de los participantes provenientes de empresas e instituciones educativas.

“Estamos dejando un legado y enseñando que no está bien tirar basura en el Río, porque es nuestro Río, de todos, no del Gobierno”, señaló.

Acosta agregó que estas acciones no solo buscan limpiar, sino también sembrar conciencia y fomentar un cambio en quienes participan.

Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, agradeció el esfuerzo coordinado y resaltó que “la Ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”.

Entre las instituciones participantes en responsabilidad social estuvieron Banco Santander, Hotel Krystal Urban, Bagit, Recicladora BRX, Vidriera Monterrey, American School Foundation, Colegio Militarizado, UANL, Conalep, Universidad EDEC, Tec Milenio y Scouts Provincia NL.


