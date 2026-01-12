Baja asistencia de menores a jardin de niños por frío

Se registró una notable baja asistencia de alumnos en el jardín de niños Dr. Jaime Torres Bodet, localizado al sur de Monterrey, en calles de la colonia Altavista.

El horario de ingreso para los menores era a las 8:50 de la mañana, con tolerancia hasta las 9:00 horas, no obstante, se contabilizó la llegada de menos de 20 niños, quienes arribaron acompañados por sus padres o mediante el servicio de transporte escolar.

La mayoría de los menores, todos de seis años o menos, se encontraban debidamente abrigados. Portaban el uniforme escolar como primera capa, además de sudaderas, chamarras, gorros y guantes, ante las bajas temperaturas que se registraron durante la mañana.

