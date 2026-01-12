Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Baja_afluencia_kinder_e83a117cf1
Nuevo León

Baja asistencia de menores a jardin de niños por frío

Menos de 20 alumnos asistieron, pese a las condiciones meteorológicas que prevalecen en la Entidad. Portaban hasta tres capas de ropa para acudir a clases

  • 12
  • Enero
    2026

Se registró una notable baja asistencia de alumnos en el jardín de niños Dr. Jaime Torres Bodet, localizado al sur de Monterrey, en calles de la colonia Altavista.

menores-kinder-frio.jpg

El horario de ingreso para los menores era a las 8:50 de la mañana, con tolerancia hasta las 9:00 horas, no obstante, se contabilizó la llegada de menos de 20 niños, quienes arribaron acompañados por sus padres o mediante el servicio de transporte escolar.

También podría interesarte: Descarta Secretaría de Educación suspensión de clases por frío

La mayoría de los menores, todos de seis años o menos, se encontraban debidamente abrigados. Portaban el uniforme escolar como primera capa, además de sudaderas, chamarras, gorros y guantes, ante las bajas temperaturas que se registraron durante la mañana.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_c4_sur_adrian_8dcbaea5df
Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur
Whats_App_Image_2026_01_13_at_14_10_13_c9dba44090
Proponen endurecer penas para abuso de autoridad
Whats_App_Image_2026_01_13_at_11_31_20_AM_5fb7bbfb70
Ferrocarril impacta auto y deja mujer lesionada en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_13_at_8_37_00_PM_911155723a
Llega a Monterrey corazón desde Tampico para trasplante
Whats_App_Image_2026_01_13_at_6_54_48_PM_a7ccd6d85e
Donald Trump califica al T-MEC como 'irrelevante'
nl_c4_sur_adrian_8dcbaea5df
Pone Adrián de la Garza primera piedra del C4 Sur
publicidad

Más Vistas

Carlos_La_Rana_Gorham_ffe143af71
Justifican detención del boxeador 'La Rana'; madre exige justicia
Fallece_hermano_Rocha_Moya_d8c5dbee88
Fallece Antonio Rocha Moya, hermano de Gobernador de Sinaloa
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
publicidad
×