Cerrar X
nl_patricia_salazar_marroquin_5e10c63e24
Nuevo León

Lidera Patricia Marroquín al Instituto Estatal de las Mujeres

La exalcaldesa de Allende asume el cargo tras la salida de Miriam Hinojosa; promete fortalecer políticas públicas con perspectiva de género en Nuevo León

  • 26
  • Noviembre
    2025

El gobernador Samuel García Sepúlveda designó este miércoles a Patricia Salazar Marroquín como la nueva Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM). 

El nombramiento fue oficializado mediante la expedición del decreto correspondiente.

Salazar sustituye a Miriam Hinojosa Dieck al frente del instituto.

Salazar Marroquín, quien previamente fungió como alcaldesa del municipio de Allende, informó que asume el cargo con una sólida trayectoria en el ámbito público, la iniciativa privada y, notablemente, en la defensa de los derechos de las mujeres, tanto a nivel local como nacional.

La nueva titular del IEM es Licenciada en Derecho y cuenta con una Maestría de Derecho Constitucional y Gobernabilidad por la UANL. 

Su preparación académica incluye un Diplomado en Políticas Públicas por el EGAP, además de haber cursado talleres de especialización como Prevención del Delito (con enfoque en Participación Ciudadana e Inteligencia Policial) y Taller de Negociación en la Universidad de Harvard y el EGAP.

Su experiencia en el servicio público es extensa; fue diputada local y senadora suplente; también se desempeñó como titular de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En 2019, recibió el prestigioso Premio Nacional al Buen Gobierno otorgado por la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM).

Salazar Marroquín también ha destacado por su liderazgo en organizaciones nacionales, enfocándose en la participación política de las mujeres. Ha ocupado importantes posiciones como vicepresidenta nacional de la Junta Directiva de la AMMAC (Asociación de Municipios de México, A.C.), presidenta nacional de la Red de Alcaldesas de la AMMAC. Actualmente, preside la Red Nacional con Perspectiva de Género de la AMMAC.

Con su nombramiento, se espera que Patricia Salazar Marroquín impulse y fortalezca las políticas públicas en pro de la equidad de género y los derechos de las mujeres en Nuevo León.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_27_T133208_477_6bab39dec9
Así sería el relevo si Alejandro Gertz Manero deja el cargo
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T160424_352_284d5372a4
Denuncia Adalina años de violencia del Bronco, su ahora exesposo
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T130105_459_376da08a7b
Plantea reforma para proteger adeudos de trabajadores fallecidos
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_26_at_2_23_19_PM_68dc89c4c3
Estas son las ciudades más bellas según las matemáticas
Whats_App_Image_2025_11_27_at_10_25_27_PM_28be301c00
Juan Ramón de la Fuente pide licencia temporal en SRE
AP_25332123354073_4cc3675e75
Dallas superan 31-28 a Kansas en Día de Acción de Gracias
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×