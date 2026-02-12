Podcast
Nuevo León

Llama Andres Mijes a Congreso a blindar el Presupuesto 2026

Mijes insistió en que Nuevo León requiere un presupuesto responsable, acompañado de mecanismos de supervisión y reglas claras

  • 12
  • Febrero
    2026

El alcalde de Escobedo y presidente de la Mesa de Coordinación Metropolitana, Andrés Mijes, hizo un llamado público a los diputados locales de Morena y del Congreso de Nuevo León para que el Presupuesto 2026 sea construido bajo criterios de equidad, responsabilidad y transparencia, evitando que se convierta en un instrumento sin controles claros para el manejo de recursos estatales.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el edil sostuvo que el presupuesto debe entenderse como un compromiso directo con la ciudadanía y no como un acuerdo entre poderes, por lo que el interés público debe colocarse por encima de cualquier negociación política.

Plantea candados de transparencia en obras y recursos

Mijes insistió en que Nuevo León requiere un presupuesto responsable, acompañado de mecanismos de supervisión y reglas claras que permitan una distribución justa para todos los municipios, así como garantías en el uso correcto de los recursos públicos.

“Exhorto a los Diputados de Morena y a los Diputados del Congreso del Estado a que trabajen con responsabilidad, poniendo candados de transparencia y buena administración de los recursos, especialmente en la ejecución de las obras de las líneas del metro”, expresó.

El alcalde señaló que los recursos públicos deben dirigirse a obras estratégicas y de alto impacto, asegurando que cada peso se ejerza con planeación técnica, eficiencia y rendición de cuentas.

Advierte sobre riesgos de otorgar facultades sin control

Durante su posicionamiento, el edil reiteró que no se deben aprobar esquemas que permitan el uso discrecional del presupuesto estatal, pues esto podría afectar la confianza ciudadana y el desarrollo equilibrado de la entidad.

“No podemos dar un cheque en blanco al Gobierno del Estado para la administración de los recursos”, comentó el Edil.

Añadió que el Congreso local debe asumir una postura de visión de Estado y responsabilidad pública, ya que lo que se discute impactará directamente en el futuro de la entidad.

Vincula postura con principios de disciplina financiera

El alcalde también hizo referencia a lo planteado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a que gobernar implica ejercer los recursos con honestidad, disciplina financiera y sentido social, para que el presupuesto se refleje en beneficios reales para la población.

Explicó que el exhorto busca que el Presupuesto 2026 contemple mecanismos claros de control y supervisión, sobre todo en proyectos de infraestructura de gran escala, con el fin de prevenir sobrecostos o desviaciones.

“Trabajemos como debe trabajarse el presupuesto: con responsabilidad, con reglas claras y pensando primero en la gente”, dijo.


Comentarios

