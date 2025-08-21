Cerrar X
6ba7533b_7e9c_4709_91d9_821734ac56bd_c3b097f979
Nuevo León

Lluvias fuertes derriban árboles y techos en Montemorelos

Las fuertes lluvias registradas en Montemorelos generó la caída de árboles desprendimiento de panorámicos y techos dañados

  • 21
  • Agosto
    2025

Las lluvias registradas en Montemorelos acompañada de fuertes vientos y tormenta eléctrica generó la caída de árboles desprendimiento de panorámicos y techos dañados.

Las lluvias programadas durante la tarde en varias colonias de Montemorelos provocó que la vialidad se trastocara por árboles que cayeron.

Panorámicos en algunos lugares Fueron desprendidos por Los Fuertes vientos que se registraron.

Algunas láminas de los techos en las viviendas se desprendieron afectando a varias familias.

Protección civil local llevó a cabo rondines para revisar los daños y retirar los árboles que afectaban vialidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

a98e53a9_6f4a_456a_961a_f93b025ce731_1d67d7b20e
Se esperan fuertes lluvias y chubascos en Coahuila
inter_deslave_guinea_6ba21c8ace
Deslave en Guinea deja al menos 11 muertos tras fuertes lluvias
3001addd_f3de_488c_801c_4abc937e261b_fda0deb7f3
Ramos Arizpe se mantiene en alerta por pronóstico de lluvias
publicidad

Últimas Noticias

nl_dr_hospital_cdbfe9f979
Doctors Hospital afirma tomar medidas en caso de precios inflados
nacional_el_chispa_d0aaa32791
Detienen a 'El Chispa' por tiroteo en bar de Querétaro en 2024
a98e53a9_6f4a_456a_961a_f93b025ce731_1d67d7b20e
Se esperan fuertes lluvias y chubascos en Coahuila
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Alistan orden de aprehensión contra fundador de Trínitas
Whats_App_Image_2025_08_20_at_12_21_09_AM_a0c407ee22
Llevan obras 40% de avance en el Parque del Agua
nl_dr_hospital_218d9ebb4b
Denuncia regia que le 'inflan' la cuenta en el Doctors Hospital
publicidad
×