Lluvias fuertes derriban árboles y techos en Montemorelos

Las lluvias registradas en Montemorelos acompañada de fuertes vientos y tormenta eléctrica generó la caída de árboles desprendimiento de panorámicos y techos dañados.

Las lluvias programadas durante la tarde en varias colonias de Montemorelos provocó que la vialidad se trastocara por árboles que cayeron.

Panorámicos en algunos lugares Fueron desprendidos por Los Fuertes vientos que se registraron.

Algunas láminas de los techos en las viviendas se desprendieron afectando a varias familias.

Protección civil local llevó a cabo rondines para revisar los daños y retirar los árboles que afectaban vialidades.

