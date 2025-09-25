Cerrar X
Nuevo León

Lluvias inundan vivienda y derrumban otra al sur de Monterrey

Las lluvias dejaron una vivienda inundada y otra derrumbada. Diversos municipios fueron afectados, y se reportan cierres viales por riesgos de inundaciones

  • 25
  • Septiembre
    2025

La tarde de este jueves las fuertes lluvias registradas al sur de Monterrey han dejado como saldo la inundación de una vivienda y el derrumbe de otra de la colonia Catujanes.

En los videos compartidos en redes sociales, se logra ver cómo la corriente de agua generada por las intensas lluvias entró por las ventanas y las puertas de la vivienda.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil Monterrey y paramédicos de Cruz Roja para hacer el traslado de los lesionados, uno de ellos un menor recién nacido, a diferentes hospitales.

También, las personas que resultaron con lesiones leves fueron atendidas en el lugar.

Los municipios afectados: San Nicolás, Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, General Terán, Guadalupe, Juárez, Montemorelos, Linares y Apodaca.

En cuanto al aumento en los niveles de los cuerpos de agua, Protección Civil del estado informó que estos podrían generar posibles inundaciones adicionales, siendo que el Arroyo Topo Chico presenta un lleno del 65%, Río La Silla 50%, Arroyo El Capitán 90% y el Río Santa Catarina 30%.

A su vez, se informó sobre los cierres viales, donde las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones han provocado cierres en varias arterias importantes de la ciudad:

  • Ruiz Cortines / Conchello
  • Constitución / Padre Mier
  • Díaz Ordaz / Aarón Sáenz
  • Fidel Velázquez / Copan
  • Paseo de la Luz
  • Parque Canoas
  • Antiguo Camino a Villa de Santiago / La Hacienda
  • Av. Constitución / Av. Padre Mier

