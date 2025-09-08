Localizan auto arrastrado por corriente de arroyo en Apodaca

Elementos de Protección Civil de Apodaca localizaron un vehículo que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en la colonia Misión Real, tras las intensas lluvias registradas en la entidad.

El automóvil fue encontrado a más de 100 metros de distancia, en el cruce de las calles El Greco y Goya, luego de ser arrastrado por la fuerza del agua.

Al llegar al lugar, personal de Protección Civil realizó una inspección del vehículo y confirmó que no había personas en su interior, descartando riesgos mayores.

El automóvil fue asegurado para su posterior remolque.

Por su parte, la Policía municipal inició las labores correspondientes para localizar al propietario.

