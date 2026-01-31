Muere menor por complicaciones asociadas a sarampión en Tlaxcala

El sector salud de Tlaxcala informó la defunción de un lactante de un año y un mes de edad por complicaciones asociadas a sarampión, ocurrida este viernes 30 de enero.

El menor no contaba con el esquema de vacunación completo, ya que no había recibido la dosis correspondiente contra esta enfermedad.

Evolución del caso

De acuerdo con el reporte oficial, el 25 de enero el menor presentó fiebre de 38 grados y, dos días después, desarrolló exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retroauriculares.

Durante ese periodo recibió medicamentos sin valoración médica.

Ante la dificultad respiratoria, la madre acudió a consulta y posteriormente trasladó al niño al Hospital General de San Pablo del Monte, donde ingresó el 28 de enero con deterioro general y problemas respiratorios.

Atención hospitalaria y fallecimiento

Debido a la gravedad del cuadro clínico, se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo ante un caso sospechoso de sarampión.

Sin embargo, el avance de la enfermedad complicó su estado de salud y el menor falleció el 30 de enero a las 10:31 horas.

El deceso fue notificado a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Hasta este viernes, el sector salud reporta un acumulado de ocho casos positivos de sarampión en Tlaxcala, de los cuales seis corresponden a personas mayores de 18 años y dos a menores de edad.

Llamado a la vacunación

Las autoridades sanitarias exhortaron a padres de familia y tutores a llevar a vacunar a sus hijos y a revisar las cartillas de vacunación.

En caso de esquemas incompletos, pidieron acudir a los macrocentros de vacunación o a los centros de salud del estado.

El sector salud advirtió que la alta movilidad con entidades vecinas donde se han registrado casos de sarampión representa el principal factor de riesgo para la propagación de la enfermedad.

