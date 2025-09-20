Cerrar X
Nuevo León

Luis Donaldo Colosio Riojas inaugura nueva Casa Enlace

Afirmó que este lugar será destinado para construir soluciones conjuntas con la comunidad, para de esta forma, consolidar un pacto de confianza

Con el motivo de acercarse a la ciudadanía, el Senador Luis Donaldo Colosio Riojas inauguró su Casa Enlace ubicada en el centro de Monterrey.

En un evento en donde estuvieron múltiples alcaldes y diputados de Movimiento Ciudadano, el Senador realizó la apertura de esta casa, la cual declaró estará abierta a toda la ciudadanía. 

Colosio destacó que este lugar estará dedicado a escuchar, dialogar y construir soluciones conjuntas con la comunidad, consolidando un pacto de confianza que, dijo, será la base de cada decisión que tome desde el Senado de la República.

El legislador enfatizó que su compromiso es representar a toda la población, independientemente de su preferencia política, y afirmó que para él no se trata de una obligación, sino de un honor el defender los intereses de las y los nuevoleoneses.


