Más de 300 voluntarios participan en limpieza del Río La Silla

Con la participación de más de 300 voluntarios, entre estudiantes, vecinos y sociedad civil, el Gobierno de Monterrey llevó a cabo una jornada de recuperación en el Área Natural Protegida Río La Silla.

El evento, que se enmarca en el Plan Municipal de Desarrollo (Pilar 3: Monterrey Sostenible), tuvo como objetivo principal la restauración de espacios naturales y la sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente.

Durante la actividad, los participantes realizaron labores de limpieza y retiraron 4.5 toneladas de residuos sólidos, cacharros y maderas, logrando erradicar varios tiraderos clandestinos ubicados en la ribera del río.

Además de la limpieza física, la jornada incluyó pláticas de educación ambiental con temas como biodiversidad, gestión de residuos y restauración ecológica, buscando un impacto más profundo en la conciencia de los asistentes.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales y universitarias, quienes destacaron la importancia de la colaboración ciudadana. El Secretario de Desarrollo Urbano Sostenible, Fernando Gutiérrez Moreno, resaltó la participación de los jóvenes.

“Hoy, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y vecinos de la zona, estamos trabajando en un programa permanente que combina lo teórico con la acción directa de limpieza y restauración.”

Esta iniciativa, impulsada por el alcalde Adrián de la Garza, refuerza el compromiso de la administración de proteger las áreas naturales de la ciudad, ampliar la cobertura vegetal y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático, con la meta de mejorar la calidad de vida de los regiomontanos.

