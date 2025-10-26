Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T093444_964_fbac208b7c
Nuevo León

MC inaugura Casa Ciudadana en Zuazua pese a obstáculos

Luis Donaldo Colosio enfatizó la relevancia de las alcaldías como primer nivel de gobierno, así como el papel que ejercerá el nuevo espacio en la entidad

  • 26
  • Octubre
    2025

A pesar de los intentos del gobierno municipal por impedir la realización del evento, Movimiento Ciudadano inauguró este sábado su Casa Ciudadana en Zuazua.

Líderes estatales y nacionales del movimiento, incluidos el diputado Miguel Ángel Sánchez y el senador Luis Donald Colosio, se dieron cita en el lugar para abrir las puertas del espacio.

“Solicitamos los permisos tal cual los pide cualquier persona; cumplimos con todo, incluso con las firmas de vecinos, y aun así nos dijeron que no. Pero cuando algo nace del trabajo ciudadano, ningún obstáculo lo detiene [...] Estamos a unos pasos literal de lograrlo, a unos pasos de dignificar la alcaldía, de demostrar que sí hay otra forma de hacer las cosas. Llegamos para quedarnos; no venimos de moda ni de paso. Venimos a construir, a servir y a dejar huella”, expresó el diputado.

El coordinador del partido a nivel estatal, Baltazar Martínez destacó el crecimiento del proyecto en el municipio y el temor que genera entre los demás partidos, pese a los esfuerzos realizados porque el partido no gane la alcaldía.

1Y3A5063.jpeg

Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio enfatizó la relevancia de las alcaldías como primer nivel de gobierno, así como el papel de la nueva sede.

“Esta no es meramente una inauguración, es un banderazo de salida. La esencia del servicio público está en atender a la gente y en hacer las tres preguntas: ¿Cómo estás? ¿Qué hace falta? ¿Cómo te apoyo? La célula más importante de la política mexicana son las alcaldías. Sabemos
que el futuro es naranja." recalcó el legislador.

La nueva coordinadora municipal, Leticia Villarreal, agradeció la confianza del movimiento y reiteró su compromiso con los ciudadanos al afirmar que Casa Ciudadana es un espacio para que se expongan los problemas y encuentren soluciones en conjunto.

1Y3A4276.jpeg

Este punto se convierte en un punto de encuentro del partido al norte del Estado, con el objetivo de canalizar gestiones, acompañar a las familias y fortalecer el trabajo territorial rumbo a 2027.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_22_at_9_43_45_PM_37c9a4528e
Va Regio Poder tras ‘nuevos líderes ciudadanos’
Whats_App_Image_2025_10_20_at_4_38_17_PM_259bf2b074
Asegura MC Nuevo León que no harán alianza incongruente
EH_UNA_FOTO_1_997046f80f
Entregan cuarto informe de Samuel García en Congreso
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T141544_590_571c706b6b
Interceptan Ecuador y Estados Unidos dos embarcaciones en altamar
EH_DOS_FOTOS_2025_10_27_T140118_557_4c2eab7013
Acusan a pasajero de homicidio por muerte de chofer en Monterrey
G4_SB_ZXWQAACB_C_36febb08d9
Fuerzas federales detienen y decomisan armas en Sinaloa
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
publicidad
×