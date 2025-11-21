Miguel Flores dona sueldo a jóvenes que van a Mundial de Robótica

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, donó su salario de este mes a los integrantes del equipo NEOBIN, un grupo de jóvenes regios que viajarán a Singapur a representar a México en el Mundial de Robótica.

Los jóvenes presentarán un proyecto que separa residuos de forma automática.

Flores Serna destacó que el talento y visión de los estudiantes reflejan el potencial innovador de Nuevo León.

“Su proyecto NEOBIN me sorprendió mucho y también ver que personas tan jóvenes estén haciendo cosas tan innovadoras y con visión de futuro.

“Este proyecto es muy importante para Nuevo León, porque así como a ustedes, a nosotros en el Gobierno del Estado nos preocupa el medioambiente y estamos haciendo muchas cosas para cuidarlo”, expresó.

El funcionario recordó que, desde el inicio de su trayectoria en el servicio público, asumió el compromiso de donar su sueldo mensual a causas sociales o a personas que destaquen por su excelencia.

En esta ocasión, el apoyo se destinó a Ximena, Lizbeth y David, quienes obtuvieron el primer lugar en las competencias estatal y nacional de la World Robot Olympiad (WRO), realizadas en Veracruz, con un prototipo de bote inteligente que optimiza la separación y gestión de residuos.

“Ustedes son el claro ejemplo de lo que significa ser una excelencia regia: niñas y niños que, por su inteligencia, salen al mundo a poner en lo más alto el nombre de Nuevo León y de México.

“Por eso quiero donarles mi sueldo y apoyarlos con los gastos de su competencia, porque personas como ustedes, por lo único que deben preocuparse es por seguir siendo los mejores en lo que hacen”, afirmó.

Flores Serna también anunció que el proyecto NEOBIN será canalizado a la Secretaría de Economía para brindar acompañamiento técnico y explorar su eventual implementación a gran escala.

“Vamos a canalizar su proyecto para que los apoyen a sacarlo adelante y que, en un futuro, sea un beneficio para todas y todos los neoloneses”, agregó.

