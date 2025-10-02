Monterrey impulsa inclusión con nueva alberca y centro DIF

El gobierno municipal, mediante el DIF de Monterrey, anunció el inicio de la reconstrucción de la alberca de la Ciudad de la Inclusión, después de que la obra fuera una de las más solicitadas por las familias.

Además, la administración de Adrian de la Garza presentó el nuevo Sistema de Atención al Neurodesarrollo, con una inversión de poco más de 40 millones de pesos.

El anuncio fue realizado por el alcalde Adrián de la Garza, y la presidenta del DIF, Gaby Oyervides, quienes informaron que el proyecto busca mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes y adultos con alguna discapacidad.

El alcalde afirmó también que estas acciones forman parte de su estrategia de conformar un Monterrey incluyente.

El proyecto contará con un domo techado y estará climatizado, además de dos áreas de hidroterapia. Este diseño se hizo con la intención de ofrecer natación adaptada, hidroterapia, rehabilitación física y deporte inclusivo. Además de que en la infraestructura se realizarán trabajos en baños y vestidores con impermeabilización, techos y plafones.

En la guardería especial se colocará una techumbre y se construirá una rampa de accesibilidad.

En cuanto al nuevo Sistema de Atención al Neurodesarrollo, este contará con equipo especializado en terapias de lenguaje, fisioterapia, psicoterapia, estimulación sensorial, arteterapia y acompañamiento a cuidadores, entre otros programas que reforzarán las acciones del DIF en materia de inclusión.

Asimismo, se pondrán en marcha espacios innovadores como el Centro de Estimulación Sensorial, el de Arte Terapia, la Casa de Entrenamiento para Actividades de la Vida Diaria, el Vivero y la Cocina Inclusivos, el Nutricentro y un área especializada de atención a personas ciegas y sordas.

