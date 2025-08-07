Monterrey tiene ‘otro rostro’ sin tráfico escolar

Vaya que le ayudaría a esta ciudad tomar acciones para reducir el tráfico específico que producen las dinámicas de ir a dejar o recoger alumnos a las escuelas, pues en esta época de vacaciones muchas vialidades en la urbe regia fluyen como lo hacían hace veinte años.

Cierto, también hay vialidades de la metrópoli que están al revés, pues se han complicado por la construcción de obras; pero, en cambio, en avenidas aledañas a los colegios, sí se nota el efecto del tráfico escolar, pues en estos meses se pueden recorrer en cuestión de minutos cuando en días de clases puede tardar cerca de una hora.

Esto evidencia que sí sería de utilidad para Nuevo León la implementación de medidas como el transporte escolar obligatorio, el carpool y otras, que proponen desde el estado y se analizan en el Congreso local.

El Secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, le dijo a El Horizonte que este panorama es el que los llevó a analizar este esquema de transporte escolar que van a consensuar con todos los colegios.

El Horizonte recorrió algunos tramos normalmente congestionados como el de la Avenida Constitución, en Pabellón M, hacia la zona de Vasconcelos, pasando por el Túnel Loma Larga, hasta llegar a Gómez Morín. En Los Tubos, el tiempo fue de apenas nueve minutos.

El recorrido se realizó a partir de las 08:00 horas, precisamente cuando el tráfico todavía está en su pico más alto.

En días de clases, un recorrido en este tramo suele demandar hasta 45 minutos, según estimaciones de aplicaciones de movilidad y agentes de tránsito, pero en esta ocasión fue 80% menos tiempo.

Otro ejemplo es el tramo entre el Colegio Irlandés y el Instituto Mater, donde se pudo llegar en menos de 10 minutos.

Desde el Irlandés, ubicado en Batallón de San Patricio, se tomó Avenida Real San Agustín para llegar a Alfonso Reyes hacia el poniente y terminar en el Instituto Mater, siendo un recorrido de 9.43 minutos.

Villarreal señaló que, en conjunto con los colegios, se están buscando esquemas para que poco a poco se vaya instrumentando el transporte escolar.

“Cuando no hay clases o hay junta, la vez que los viernes que va a haber cada mes, se juntan la última semana los maestros; si no hay clases, baja un chorro, el tráfico va, entonces, por eso estamos siempre tratando de que las escuelas planteen opciones de transporte".

“Tenemos varias opciones ahí que les vamos a proponer, tanto a las escuelas como a los otros generadores de tráfico, como es la industria; estamos avanzando en eso”, comentó Villarreal Rodríguez.

En algunas partes, el tráfico sí está muy congestionado aun con clases, precisamente por la construcción de obras como son Constitución y Miguel Alemán, en Monterrey, Guadalupe y San Nicolás.

Recorridos a detalle

Sin el tráfico escolar, la urbe regia se vuelve más “habitable”, lo que recuerda a la urbe regia de hace por lo menos 20 años.

Y es que sin el tráfico vial que ocasionan la actividad de 1 millón 068,000 alumnos y casi 60,000 maestros de educación básica, la ciudad “es otra”; las clases inician el 1 de septiembre.

El Horizonte realizó los ejercicios entre 08:00 y 09:00 horas del jueves de la semana pasada y el pasado martes.

En los recorridos hechos por este medio con destino al cruce de Gómez Morín y Alfonso Reyes, donde se encuentra el Instituto Mater, con diferentes puntos de salida como Avenida Fundadores, desde su cruce con Camino al Mirador, el tiempo con cronómetro en mano fue de 14.50 minutos.

Desde el Museo de La Milarca, en el Parque Rufino Tamayo, el trayecto fue de 9.58 minutos recorriendo la avenida Fundadores, su prolongación Eugenio Garza Lagüera y Alfonso Reyes hasta su cruce con Gómez Morín.

Mientras que de la calle Batallón de San Patricio, donde se ubica el Colegio Irlandés, utilizando las mismas calles interiores del municipio, al Colegio Mater fue de 9:43 minutos.

Estas rutas son de importancia al ubicarse durante todo el trayecto varios colegios y que ahora en vacaciones es evidente que se reducen los congestionamientos.

Los colegios que convergen con estas avenidas son el Irlandés, el Inglés, el San Roberto, el Euroamericano, un segundo plantel del Irlandés y el ya mencionado Instituto Mater.

Y en otros puntos de la ciudad

Desde otro punto, pero ahora en Guadalupe, sobre Chapultepec, desde Las Américas hasta la intersección con Revolución, es decir, de oriente a poniente, el tiempo de traslado fue de alrededor de nueve minutos. En periodos ordinarios, este trayecto ronda los 30 minutos.

Villarreal reconoció que la urbe regia se vuelve más transitable cuando las escuelas se encuentran en un receso y puso como ejemplo los últimos viernes de cada mes, cuando los profesores tienen reuniones de Consejo Técnico Escolar.

“Lo que han visto todos ustedes es que cuando no hay clases o hay junta los viernes de cada fin de mes, baja un chorro el tráfico".

“Entonces, por eso estamos siempre tratando de que las escuelas planteen opciones de transporte, de cómo llegar, que no lleguen todos cada uno en un carro”, indicó.

