Nuevo León

Mueren tres mujeres tras incendio en centro de rehabilitación

Tres mujeres, dos de 14 años y una más de aproximadamente 30, murieron durante un incendio al interior de un centro de rehabilitación en la colonia Burócratas

  • 24
  • Agosto
    2025

Tres mujeres, dos de 14 años y una más de aproximadamente 30, murieron durante un incendio al interior de un centro de rehabilitación en la colonia Burócratas del Estado, en Monterrey.

La causa del fallecimiento, según se dijo de forma preliminar, fue por una intoxicación derivada del denso humo.

El siniestro dejó también como saldo la desaparición de otra menor de edad y cinco personas intoxicadas que fueron atendidas en el lugar.

Fue minutos después de las 5:00 de la mañana del domingo cuando se reportaron las llamas al interior del establecimiento Comunidad Terapéutica Alondra, ubicado sobre José María Mier y López Mateos.

Trascendió que apenas comenzaba el fuego, llegaron a ayudar los residentes de un centro de rehabilitación varonil ubicado frente al negocio afectado.

Fueron ellos quienes lograron evacuar hasta la banqueta a las tres víctimas mortales.

Al arribo de los cuerpos de auxilio se les intentó brindar los primeros auxilios, sin embargo las menores ya no presentaban signos vitales.

En tanto, la mujer adulta alcanzó a ser trasladada en estado delicado de salud hasta el Hospital Universitario, donde momentos después murió.

La Fiscalía abrió una investigación para determinar las causas del incendio y deslindar responsabilidades, sin embargo, de forma extraoficial se dijo que un cortocircuito pudo haber iniciado las llamas.

Así mismo, trascendió que el encargado del establecimiento huyó del sitio después del siniestro.

Para atender las llamas y a las personas intoxicadas se desplegaron elementos de Protección Civil estatal y municipal; personal de la Cruz Roja y la Secretaría de Salud; así como agentes ministeriales.


