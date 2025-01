Mujer denuncia en redes acoso en un bar de San Pedro

“Cabe recalcar que yo no estaba borracha, soy coach fitness ese no es mi estilo de vida y en la mesa yo estoy conversando con una persona que me identifica y hace mucho tiempo que no lo veía y el tipo se vuelve a acercar y solo escucho decir a mi amiga que dice que le tocaron los senos. Yo ya no tolero más la situación e hice lo único que estaba en mis manos y lo comencé a grabar”, dijo Luz de la Rosa.