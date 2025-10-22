NL alcanza sus mejores índices de seguridad en 15 años

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, afirmó este miércoles durante su participación en el Diálogo sobre Seguridad y Justicia, que Nuevo León registra sus mejores niveles de seguridad de los últimos 15 años.

El mandatario estatal resaltó que esta mejora se ha logrado a pesar de que la población ha crecido más de un millón y medio de habitantes en ese periodo.

Además, señaló que Fuerza Civil ha sido clave para reducir hasta en un 80% los delitos de alto impacto, principalmente homicidios, gracias a la creación de divisiones especializadas, mejor equipamiento y la capacitación de altos mandos.

“Este es el mejor año en reducción de delitos de alto impacto desde 2010, con la diferencia de que hoy somos un millón y medio más de habitantes”, dijo Samuel García.

El gobernador también destacó la coordinación con la Fiscalía General del Estado en operativos como el "Operativo Muralla" y las Mesas de Seguridad, fortaleciendo la procuración de justicia.

Del mismo modo, García Sepúlveda señaló que el principal reto ahora es combatir la violencia familiar y promover una reforma constitucional que permita a la policía ingresar a los domicilios donde exista riesgo para las víctimas.

Durante el encuentro, se informó que los homicidios bajaron 43% entre 2022 y 2025; los robos, 53%; los delitos sexuales, 20%; la violencia familiar, 22%; y los feminicidios, 87%.

Por su parte, el titular de la Nueva Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, atribuyó parte de los avances a la descentralización de la corporación, lo que ha permitido cubrir más municipios y zonas rurales.

Al evento también asistieron el fiscal general Javier Flores Saldívar, la magistrada presidenta del Poder Judicial Laura Perla Córdova y especialistas de la sociedad civil, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer políticas públicas contra la violencia familiar.

