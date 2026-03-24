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Finanzas

‘Empujan’ parques industriales captación de inversión extranjera

Durante el primer bimestre de 2026, este sector alcanzó los $3,400 millones de dólares, según Index basado en información de empresas y gobiernos

  • 24
  • Marzo
    2026

La llegada de inversión extranjera directa (IED) a México inició 2026 con un ritmo acelerado, en el cual los parques industriales se consolidan como el motor principal de atracción de capital. 

Durante enero y febrero, este sector concentró la mayor parte de la inversión, reflejando la confianza internacional en la capacidad productiva y logística del país. 

Según datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), basados en información de empresas y gobiernos, los parques industriales captaron $3,400 millones de dólares, posicionándose al frente de la captación de capital extranjero. 

Le sigue la manufactura y otras industrias con $1,356.5 millones de dólares, mientras que energía, farmacéutico, alimenticio y automotriz completan el listado con $680, $200, $102.9 y $99.6 millones de dólares, respectivamente. 

En total, México recibió $5,839 millones de dólares en estos sectores durante los dos primeros meses del año. 

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Este sólido desempeño refleja no solo la fortaleza de los sectores industriales tradicionales, sino también el creciente interés en cadenas de valor que requieren infraestructura especializada. 

“El nearshoring no solo se sostiene con parques industriales y talento, también requiere liquidez inmediata que permita a las empresas operar y crecer sin fricciones”, explicó Michel Domínguez Martínez, directivo de Remzy, plataforma enfocada a agilizar transferencias internacionales, resaltando la importancia del acceso a capital para acelerar la expansión. 

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A nivel regional, Nuevo León destaca como el epicentro de este auge, con un crecimiento del 73% en inversión extranjera durante 2025. 

La cercanía con Estados Unidos, su infraestructura avanzada y talento especializado han convertido a la entidad en un punto clave para la relocalización industrial en América del Norte. 

Cabe mencionar que el desempeño del Estado se dio dentro de un año récord para México en esta materia, ya que se alcanzaron $40,871 millones de dólares en atracción de IED, con un crecimiento anual del 10.8% durante 2025.

Esto, en un contexto en el que los flujos hacia economías en desarrollo retrocedieron 2%, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

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De esta manera, la entidad fortaleció su posición como uno de los destinos estratégicos del capital productivo. 

El desafío para México será mantener y fortalecer este impulso a través de infraestructura financiera robusta, innovación y apoyo a proveedores locales.

Los datos al cierre del último año muestran que la reinversión de utilidades concentró 67.7% de los flujos hacia el país, mientras que las nuevas inversiones crecieron 132.9% anual.


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