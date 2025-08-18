Cerrar X
Nuevo León

NL tendrá juego extra de repechaje rumbo al Mundial 2026: Samuel

Con la iniciativa 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial', el estado busca consolidarse como la mejor sede del torneo y aprovechar la derrama económica del evento

  • 18
  • Agosto
    2025

El gobernador Samuel García confirmó que Nuevo León albergará un partido adicional de repechaje rumbo al Mundial 2026, gracias a un acuerdo con la FIFA que reconoce la preparación y capacidad de la entidad para ser una de las sedes principales del torneo.

Durante la presentación de la estrategia Ponte Nuevo, Ponte Mundial, García destacó que el evento arrancará en tierras neolonesas dentro de 200 días.

“El Estado está tan preparado que FIFA nos va a dar dos juegos adicionales. Va a haber repechajes oficiales que se consideran juegos del Mundial”, afirmó en la transmisión de Nuevo León Informa.

El mandatario agregó que los encuentros adelantados representarán un momento histórico para la entidad: “Estamos a 200 días de los repechajes y a 300 días del primer juego”.

Llamado a la unidad y a dar “el extra”

García lanzó un llamado a los distintos sectores de la sociedad para involucrarse en la organización del evento: alcaldes metropolitanos, empresarios, universidades, iglesias y ciudadanía en general.

“Este es el evento que más impacto tiene a nivel mundial, que más siguen y que más ven, y ahora será el Mundial más grande en la historia de la FIFA. Queremos que Nuevo León sea primer lugar también en el Mundial y la mejor sede posible”, subrayó.

Por otra parte, el gobernador resaltó la derrama económica que traerá la justa deportiva, además de la oportunidad de mostrar la mejor cara del estado.

“Hoy Nuevo León es primer lugar en seguridad, en economía, en educación y en salud. Eso nos motiva para dar este extra. Hay gobernabilidad, buena relación con alcaldes, Congreso y la Comisión Metropolitana, lo que nos permitirá estar listos”, aseguró.


