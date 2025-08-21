Nombrarían a Sandra como coordinadora de MC la próxima semana

Tras la salida de Miguel Flores, la bancada local de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso se quedó sin coordinador y, a nueve días de que inicie el nuevo periodo, fuentes aseguraron que la diputada Sandra Pámanes estaría tomando ese lugar.

La fuente confirmó que sería la próxima semana cuando se haga el nombramiento oficial de Pámanes como coordinadora, luego de que durante semanas se estuvo consensando con otros legisladores que también querían el cargo.

“Ya está confirmado, pero se oficializa la próxima semana; Sandra Pámanes quedó de coordinadora de MC en el congreso local".

“Eso contra la voluntad de casi todos sus compañeros de bancada”, indicó la fuente legislativa.

Fue hace un mes que el excoordinador de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores, pidió licencia a su cargo como diputado local en el Congreso, para tomar lugar como el nuevo secretario general del Estado.

Ante su salida, quien tomó su lugar como diputado fue Glen Villarreal, quien era su suplente en lista y era director de Parques y Vida Silvestre; sin embargo, al estar en receso legislativo, Villarreal no ha pisado el pleno ni una sola vez.

El nombramiento de un nuevo o nueva coordinadora en Movimiento Ciudadano es importante, debido a que son los líderes de la bancada y aquellos que transitan con los demás grupos legislativos para llegar a acuerdos.

