Nuevo León fortalece conectividad con oferta turística en París

La Secretaría de Turismo presentó este lunes la oferta turística del Estado de Nuevo León, con el objetivo de reforzar su presencia en el mercado europeo.

Frente a operadores turísticos, agencias de viajes y representantes del sector turístico, la Embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros declaró que esto reforzará los lazos entre ambas ciudades.

“México es una potencia turística global, y proyecta en convertirse en el quinto país más visitado del mundo. El impulso que dará el lanzamiento de esta nueva ruta que generará nuevas oportunidades y reforzará los lazos entre México y Francia”, apuntó.

Brindan oferta turística para múltiples sectores

Por su parte, la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez Villarreal resaltó la importancia de la conectividad aérea para el desarrollo y proyección internacional del Estado.

“La conectividad aérea es un componente clave para el desarrollo turístico, porque facilita el intercambio entre destinos y fortalece la proyección internacional de Nuevo León”, mencionó Martínez Villarreal.

Aseguró que se cuenta con oferta turística diversa, la cual abarca desde infraestructura y servicios, así como turismo bajo una visión de crecimiento sostenible.

“En Aeroméxico estamos muy orgullosos de presentar esta ruta de temporada entre Monterrey, Nuevo León y París, una conexión que acerca a dos ciudades clave y refuerza de manera importante la conectividad entre el norte de México y Europa. Para la aerolínea, esta nueva operación representa un paso estratégico en nuestra expansión internacional y en el compromiso por ofrecer más opciones, impulsando el intercambio turístico, cultural y de negocios, así como responder a la creciente demanda de los viajeros, ofreciendo un servicio cálido y puntual a bordo de la flota más moderna de México”, señaló Emmanuel Oswald, Gerente Regional de Ventas en Francia de Aeroméxico.

Afirmó que la relación con Europa no solo amplia la conectividad internacional, sino es una apertura de posibilidades en los distintos sectores, incluido el comercial.

“La nueva ruta directa Monterrey–París refuerza el papel del Aeropuerto Internacional de Monterrey como el principal HUB aéreo del norte de México. Esta conexión con Europa no solo amplía las opciones de conectividad internacional, sino que posiciona a Nuevo León como una puerta de entrada estratégica para el turismo, los negocios y la inversión entre ambos continentes”, añadió Ricardo Dueñas, Director General de OMA Aeropuertos.

Iniciará operaciones en el mes de abril

De acuerdo con la información, la ruta Monterrey–París iniciará operaciones a partir del próximo 13 de abril de 2026 con tres frecuencias semanales.

Operación Monterrey – París CDG:

Días: Lunes, jueves y sábado

Horario de salida: 15:15 horas

Horario de llegada: 09:45 horas (+1 día)

Operación París CDG – Monterrey:

Días: Martes, viernes y domingo

Horario de salida: 12:00 horas

Horario de llegada: 15:30 horas (+1 día)

Se reveló que dicha ruta será operada por Aeroméxico con equipo Boeing 787 Dreamliner.

Comentarios