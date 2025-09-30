Cerrar X
Nuevo León

Nuevo León, líder nacional en ganado de engorda: Samuel García

El gobernador Samuel García, resaltó que Nuevo León ha obtenido el primer lugar en registro de ganado en engorda del país y en certificados TIF

  • 30
  • Septiembre
    2025

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda destacó que Nuevo León se mantiene en los primeros lugares a nivel nacional y ahora cuenta con el mejor registro de ganado de engorda del país.

Al inaugurar la Expo AgroNoreste & Bovinos Carne “Cultivando un Futuro Sostenible”, el mandatario estatal felicitó a los ganaderos y al sector agropecuario por estos logros, y adelantó que el Presupuesto 2026 contemplará un mayor apoyo al campo y a la descentralización de recursos.

“Hoy Nuevo León es primer lugar en todo: en ingresos, seguridad, educación, salud y reducción de pobreza. Y ahora también tenemos la mejor carne de México, el mejor registro de ganado de engorda y somos número uno en certificados TIF. Esto es gracias a ustedes”, expresó.

García Sepúlveda subrayó que, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Regional y Agropecuario, se ha descentralizado la atención hacia el norte, sur y oriente del estado mediante infraestructura como carreteras y destacamentos de seguridad, lo que fortalece al sector.

Por su parte, el secretario Marco González reconoció la respuesta del estado y de los productores ante la emergencia sanitaria por un caso aislado de gusano barrenador.

En tanto, Héctor de Hoyos Koloffon, presidente de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste, llamó a seguir invirtiendo en tecnología que permita mayor sustentabilidad y eficiencia en el manejo del ganado.

El evento contó con la presencia de representantes del sector agropecuario y financiero, así como autoridades estatales y federales, quienes refrendaron su compromiso con la productividad y sustentabilidad del campo en Nuevo León.

