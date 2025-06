'Olvidan' municipios impulsar y aplicar ley contra 'choquecitos'

Aunque la mayoría de los municipios ya estableció en sus reglamentos de tránsito que quien participa en un “choquecito”, es decir, un accidente sin gravedad, tiene la obligación de moverse para no dañar la vialidad, esta ley se ha convertido en letra muerta porque las autoridades municipales -a excepción de San Pedro- se han olvidado de difundir la normativa y, sobre todo, de hacerla valer.

Este mandato, según diputados locales y empresarios aseguradores, no se ha “socializado” entre la población, pero tampoco entre agentes de tránsito, y prueba de ello es que cuando chocan, los automovilistas siguen esperando a los propios tránsitos y a los ajustadores de seguros para moverse.

Legisladores locales de MC y Morena dijeron, por su parte, que es conveniente que esta reforma a los reglamentos se eleve a rango de ley estatal para que no haya margen a interpretaciones de lo que se puso en cada reglamento.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) le dijo a El Horizonte que la falta de difusión por parte de los municipios no contribuye a cambiar la cultura vial de los conductores y, por ende, no mejora la movilidad de la ciudad.

Carlos Jiménez, director de seguros de daños y autos de la AMIS, indicó que ellos están difundiendo entre sus asegurados las nuevas reglas, pues pervive la idea errónea de que si chocas por alcance, se tiene que esperar al ajustador para que les quite la responsabilidad del accidente, cuando siempre el que pega por atrás es el responsable del incidente.

Jiménez indicó que le están diciendo a los automovilistas que ya se pueden mover sin esperar al ajustador para no generar tráfico y una situación de peligro en las calles.

“Estamos en ese proceso de socialización; tenemos que comunicar esto tanto los aseguradores como las autoridades, porque el mensaje es que tanto las autoridades como los ajustadores en un siniestro por alcance estamos coordinados.

“Pero tienen que saber que en uno de estos eventos el coche que alcanza o que impacta por atrás es el responsable. Si ya sabemos quién es el responsable, muchas veces no se mueven pensando que cuando llega el ajustador no van a ser responsables y ese pensamiento es el que los orilla a quedarse; es un tema de cultura también”, dijo Jiménez.

En la urbe regia, los municipios de San Pedro, Monterrey, San Nicolás, Escobedo y Apodaca ya modificaron su reglamento de tránsito para que, en choques menores en los que no hay lesionados, los involucrados no están bajo los influjos del alcohol y no hay daños a terceros, puedan tomar fotografías del incidente y posteriormente moverse a un lugar seguro a la espera de los ajustadores.

En el caso de San Pedro, la reforma se aprobó el pasado 4 de abril y entró en vigor el pasado 26 de mayo; San Nicolás lo aprobó el 3 de abril y Monterrey lo hizo el 10 de abril y entraron en vigor el 14 de abril, cuando las reformas se publicaron en el Periódico Oficial del Estado.

“El mensaje es decirles que si es un evento donde no hay heridos, no hay alcohol, no hay estupefacientes, daños a la propiedad del estado, hay que orillarse y estar seguros, y lo que queremos decirles es que es un ejercicio coordinado con los municipios; de lo contrario vienen los mitos de yo no me muevo hasta que llegue el ajustador”, agregó Jiménez.

Estas reformas fueron aprobadas luego de que El Horizonte expuso en sendos reportajes cómo estos choques estorbosos le pegan a la competitividad de la ciudad al agravar el problema de movilidad que tiene la urbe regia.

Resistencia al cambio

Daniel Peña, experto en el sector asegurador, indicó que cuando hay cambios siempre hay una negación a este por parte de los involucrados y que un mejor plan de difusión ayudaría a que poco a poco estos cambios comiencen a cumplir su función.

“Falta comunicación de parte de la autoridad, porque las compañías de seguros, como los agentes, lo hemos estado comunicando a todos nuestros clientes.

“Pero siempre hay una resistencia al cambio y cuando se ha estado acostumbrado a no moverse hasta que llegue el tránsito o el ajustador, porque no tienen la culpa, falta también conciencia por parte del automovilista y difusión por parte de la autoridad".

En el Congreso del estado, diputados dicen que se debe de hacer un mejor plan de difusión de estas modificaciones y que sea un acto coordinado entre municipios, estado y aseguradoras.

“Tiene que haber un tema de coordinación entre tránsito de los municipios con las aseguradoras y el estado, porque muchas veces los conductores no se quieren mover porque dicen que la aseguradora no les va a cubrir.

“Y creo que eso es una parte muy importante, que las aseguradoras estén en coordinación con los municipios y si esto puede estar respaldado por una ley estatal, pues mejor”, dijo Soto.

Diputados de MC y Morena plantean elevar reforma de 'choquecitos' a rango de ley

Diputados locales de Movimiento Ciudadano y de Morena dijeron que para que realmente funcionen las reformas para retirar de la vía pública a los “choquecitos”, es necesario elevar este mandato a rango de ley.

De esta manera, indicaron, no habrá lugar a interpretaciones de cada reglamento y los municipios estarán obligados a aplicar la legislación.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, explicó que las modificaciones que se hicieron en municipios como San Pedro, San Nicolás, Monterrey y otros municipios tienen fallas, ya que todos son diferentes.

Por esto, dijo que ella buscará que se lleve a la ley a nivel estatal para que todos los municipios tengan los reglamentos homologados y así cumpla con su función.

"Las aseguradoras, al no contar con una disposición legal que les señale cómo deben actuar ante este tipo de eventos, puede que no se hagan responsables con los conductores que movieron el auto.

"Por tal motivo debemos reformar la Ley de Movilidad del Estado y, a nivel federal, la Ley de Seguros y Finanzas, porque sin esta normativa no se podrán garantizar los derechos a los asegurados", dijo la diputada.

La bancada de Morena indicó que debe de haber una coordinación entre municipios, estado y las aseguradoras para que se les dé a conocer a los ciudadanos que ya pueden moverse en este tipo de choques donde no existieron lesionados.

“Tiene que haber un tema de coordinación entre tránsito de los municipios con las aseguradoras y el estado, porque muchas veces los conductores no se quieren mover porque dicen que la aseguradora no les va a cubrir.

“Y creo que eso es una parte muy importante, que las aseguradoras estén en coordinación con los municipios y si esto puede estar respaldado por una ley estatal, pues mejor”, dijo la bancada.

Así mismo, puntualizó que muchos de los municipios que no han podido avanzar es por esta falta de coordinación.

PAN opina que se quede en los reglamentos

Por su parte, el diputado del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que el tema debería quedarse a nivel municipal, ya que son estos gobiernos quienes saben cómo aplicar las modificaciones en sus territorios.

Sin embargo, aceptó que sí falta un plan de socialización de estas modificaciones entre los ciudadanos, para que empiecen a mover los coches cuando un choque es menor y no hay lesionados ni daños a terceros.

“Los municipios son quienes están todo el día en la calle, ahí están los agentes de tránsito y son ellos quienes tienen que tener esa facultad y esa facilidad; es un tema de confianza. Hoy todos tenemos teléfonos celulares y nos da la capacidad de tomar fotografías y, si ya hay un acuerdo entre los automovilistas, hay que moverse y dejar que los demás transiten.

“Tenemos que trabajar en una mayor difusión por parte de los gobiernos municipales para que podamos tener una mayor concientización entre todos los ciudadanos”, dijo Carlos de la Fuente.

Durante el mes de abril, municipios como San Nicolás, San Pedro y Monterrey aprobaron modificaciones en sus reglamentos de tránsitos para obligar a aquellos automovilistas que participen en choques menores en los cuales no haya lesionados ni daños a terceros a tomar fotografías del choque y luego moverse de la vialidad para evitar el tráfico.

Sin embargo, los automovilistas continúan quedándose en las avenidas hasta que no llega el tránsito o las aseguradoras a moverlos.

Letra muerta

A tres meses de que fueron aprobadas las reformas a los reglamentos de tránsito, todavía no termina de aterrizar su aplicación por estos motivos expuestos por diputados y aseguradores.

La falta de difusión, por parte de los municipios, de la reforma que mandata el retiro de los choques leves provoca que esta se convierta en letra muerta a tres meses de su aprobación.

Estos choques representan el 60% de los accidentes viales que se registran en la urbe regia.

Se estima que en NL se pierden hasta $13,000 millones de pesos en competitividad por tener una movilidad asfixiada.

