Otorgan 800 servicios a mujeres en Centro Libre de Santa Catarina

El edil se comprometió a impulsar todos los programas y acciones para garantizar que tengan acceso al acompañamiento para cualquier trámite

  • 16
  • Noviembre
    2025

El Centro Libre de Mujeres de Santa Catarina otorgó un total de 818 servicios de atención, protección y empoderamiento a las mujeres con el fin de fortalecer su bienestar y calidad de vida.

El alcalde Jesús Nava destacó la importancia de este espacio para las santacatarinenses. Agradeció al Gobierno Federal por impulsar políticas públicas para el bienestar de quienes son la base de la familia y la comunidad.

“El Centro Libre para Mujeres es de gran ayuda para todas. Estamos muy agradecidos con la Presidenta Claudia Sheinbaum por la creación de estas políticas públicas que transforman vidas y brindan bienestar a quienes más lo necesitan”, expresó el edil.

Además, se comprometió a impulsar todos los programas y acciones del Centro Libre para garantizar que tengan acceso al acompañamiento para cualquier trámite y protección.

“Continuaremos ampliando y reforzando los programas encaminados a apoyar a las mujeres, sobre todo aquellas que estén en situación de vulnerabilidad. Que sepan que contamos con espacios con la puerta abierta para ayudarlas y protegerlas”, manifestó.

Este centro brinda acceso a talleres, actividades, eventos de educación y capacitaciones para impulsar su desarrollo económico. 


