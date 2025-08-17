Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_17_at_9_36_28_PM_9928de3df8
Nuevo León

Participa Clara Luz en arranque de comités en Escobedo

Clara Luz Flores acompañó a Luisa María Alcalde e inauguró el comité 448, destacando la unidad y organización rumbo a la defensa del movimiento

  • 17
  • Agosto
    2025

Con el objetivo de tener más presencia y unidad en el país, Morena está conformando 71,000 comités seccionales y Clara Luz Flores Carrales estuvo presente en el número 448, en Escobedo.

En la reciente visita a Nuevo León de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien estuvo acompañada de Flores, informó que se crearían los comités. 

“Estos 71,000 comités debemos de involucrarnos en la búsqueda de soluciones para la comunidad, difundir nuestras actividades y logros del movimiento, impulsar la afiliación y defensa del voto de toda la gente, participar entusiastamente en los procesos internos del partido”, indicó Flores a través de un comunicado.

“Cada comité que se conforme es un espacio de unidad, lo importante es que nos unifiquemos y que trabajemos todos y todas en el mismo sentido”. 

WhatsApp Image 2025-08-17 at 9.36.28 PM.jpeg

Explicó que las funciones e importancia de los comités hacen visible la fuerza de una sociedad organizada en el país.

“Ahora más que nunca debemos de estar a la altura de esa idea de que los beneficios y los derechos sean para todos y todas, que trabajemos en todo momento por buscar la honradez, la honestidad, la congruencia, el estar y saber que el poder se usa para servir”. 

Además, exhortó a la población a participar activamente en las acciones del movimiento humanista que hoy lidera la Presidenta Claudia Sheinbaum. 

WhatsApp Image 2025-08-17 at 9.36.45 PM.jpeg

“Es muy importante este trabajo que va a hacer este comité, porque aquí vamos a acompañar, porque no queremos que inventen cosas, entonces lo que vamos a hacer en este comité es precisamente estar diciéndole a la gente qué es, qué se está haciendo y hacia dónde vamos. 

“Hoy vamos a defender a nuestro proyecto. Hay que estar en la calle, hay que informar a la gente”, agregó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_b02bca28bc
Construirán puentes peatonales sobre el Río Santa Catarina
Modificaran_seguridad_tras_agresiones_en_el_Universitario_83586e66e7
Modificarán seguridad tras agresiones en el Universitario
samuel_mundial_2026_e045d0de93
NL tendrá juego extra de repechaje rumbo al Mundial 2026: Samuel
publicidad

Últimas Noticias

Destina_gobierno_68_millones_de_pesos_en_semaforos_nuevos_b03bea6a0c
Destina gobierno $68 millones de pesos en semáforos nuevos
Toma_posesion_nuevo_mando_de_Septima_Zona_d9557ff9e8
Toma posesión nuevo mando de Séptima Zona Militar
Inicia_racha_de_lluvias_en_Nuevo_Leon_refrescara_el_ambiente_955bf65759
Inicia racha de lluvias en Nuevo León; refrescará el ambiente
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×