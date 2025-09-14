Cerrar X
Nuevo León

Pide NL no festejar con pirotecnia en fiestas patrias

Esta medida busca proteger el bienestar de las personas y mascotas, pues los estruendos los pueden asustar y desorientar; además, se evita contaminar el aire

  14
  Septiembre
    2025

En el marco de la celebración del Grito de Independencia, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León pidió a la población que se abstenga de vender, comprar o utilizar pirotecnia en las fiestas patrias.

Esta medida busca proteger el bienestar de las personas y mascotas, pues los estruendos los pueden asustar y desorientar; además de evitar que se eleve la contaminación en el Área Metropolitana.

El Secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, precisó que el uso de fuegos artificiales provoca la liberación de metales y sales en el ambiente, las cuales son arrojadas y pueden ser inhaladas, siendo un riesgo para personas con problemas respiratorios.

decomiso-guadalupe-pirotecnia1.jpeg

“La pirotecnia tiene efectos negativos en los animales, a los que causa estrés y desorientación debido al ruido y los destellos de luz. También incrementa el riesgo de incendios y de heridas graves por la explosión de artefactos o por los restos que caen sobre las propiedades", comentó Raúl Lozano Caballero, Secretario de Medio Ambiente.

Con fundamento en los artículos 8, fracción XLIX; 128, fracciones I, II y III; 131, fracciones II y III; y 132, fracción II, inciso a) de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León; se le exhorta a no permitir la instalación de actividades que tengan como fin la venta, distribución o uso de pirotecnia dentro de sus respectivos municipios.


