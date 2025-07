Piden crear cultura de ahorro energético en Nuevo León

Ante un escenario en el que a Nuevo León le quedan tan poco como tres años de margen entre la electricidad disponible y la que se consume, expertos y empresarios llamaron a crear una cultura de ahorro de electricidad, así como ocurre con el cuidado del agua.

Sin dejar de lado la exigencia de que el gobierno federal invierta dinero en mejorar el sistema, señalaron que también es conveniente promover que la población no gaste tanta luz, lo cual redundará en que en un futuro no se presenten apagones generalizados.

Datos del sistema eléctrico nacional y expertos del sector arrojan que en Nuevo León, los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consumen 25% más energía eléctrica que la media nacional, pero en los calorones de verano sube a más de 60 por ciento.

El fomentar el ahorro, dijo César Cadena, presidente del Cluster Energético de Nuevo León, tendrá dos beneficios puntuales: el que no se agoten las reservas de electricidad, pero también el de bajar el costo del recibo de cada usuario.

"Cada ahorro que tenga un usuario deja una cantidad de luz disponible para otro usuario".

“No se te olvide que estamos muy en el límite entre la oferta y la demanda; yo insisto en que estamos entrenados para ahorrar en función de que cuando llega el recibo no asustamos, pero no tanto para no acabarnos la reserva”, dijo el empresario.

Según datos del sector, en Nuevo León un usuario consume 350 kilowatts (kW) por mes, lo cual es 25% superior a los 280 kW por mes de la media nacional.

Sin embargo, en tiempo de calor, los regios disparan un 30% el consumo, por lo que pasan de 350 kW al mes a 455 kW, lo cual es 62% superior a los 280 kW de la media nacional.

Este lunes, El Horizonte dio a conocer que a Nuevo León le quedan tan poco como tres años “de pila” en energía eléctrica, ya que al estado apenas le queda un 12% de margen entre la luz que se genera y la que se consume.

En el caso del noreste, el margen es del 25%, pero el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) de la federación proyecta que para el 2028 se habrá acabado.

Además, Nuevo León específicamente ya está casi en el margen crítico de consumo, que es entre el 6% y 11%, pues se ubica en el 12 por ciento.

Campaña como el agua

Desde hace décadas, entre la población se han difundido campañas de concientización sobre el cuidado del agua.

En el caso de la luz, también hay esfuerzos en ese sentido, pero, como dijo Cadena, enfocados a beneficiar la economía doméstica, no tanto para sensibilizar a la población de que la luz también se puede acabar.

Eduardo Sánchez, consultor en energía y sostenibilidad, dice que es más importante tomar la corresponsabilidad de la crisis eléctrica, con las diversas opciones que ya existen, poniendo de su parte desde el hogar, negocios y hasta el sector industrial.

“El mensaje, más allá de buscar culpables, es tomar también esa corresponsabilidad en el ahorro de energía eléctrica, así como mencionábamos de si existen campañas para el tema de agua, oye, pues también qué podemos hacer para estas mismas campañas de ahorro energético o eficiencia energética en particular”, comentó Sánchez.

Plan para ampliar capacidad en el país

El Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional (2025-2030) contempla una inversión total aproximada de 624,618 millones de pesos.

El 9 de abril del 2025, el Gobierno de México anunció que, como parte de las acciones del sector eléctrico, se adicionarán 29,000 megawatts (MW) de capacidad, donde CFE aportará la confiabilidad y energía firme, mientras que los privados apoyarán en la transición energética.

Según datos de la Secretaría de Energía (SE), en la actualidad la demanda máxima del país es de 50,000 MW; sin embargo, la CFE solo puede generar 42,000 megawatts.

Comentarios