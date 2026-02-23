Dejarían a OMA sin TUA por malas condiciones en aeropuerto

Ante las malas condiciones que persisten en el actual Aeropuerto Internacional de Monterrey, diputados en el Congreso del Estado solicitaron la suspensión de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) y una revisión a la concesión con el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) ante su falta de cumplimiento con las condiciones necesarias.

Fue el diputado del PRI, Héctor Morales, quien subió el punto de acuerdo al Pleno y explicó que la TUA en Monterrey es de las más altas a nivel nacional, pero el aeropuerto no cumple las expectativas de esa tarifa, por lo cual es injusto que se mantenga de esa manera.

“Esta problemática resulta aún más delicada si se considera que el Aeropuerto Internacional de Monterrey tiene una de las Tarifas de Uso Aeroportuario (TUA) más altas de México".

“Tras un incremento del 7%, la TUA supera los 600 pesos en vuelos nacionales y alcanza los 1,115 pesos en vuelos internacionales, monto que se incorpora al precio final del boleto. Entonces, si los usuarios están asumiendo uno de los costos más elevados del país, resulta necesario exigir que ese pago se refleje en la infraestructura funcional, en los servicios eficientes y en las condiciones operativas acordes con la dimensión económica de Nuevo León”, dijo Héctor Morales.

Así mismo, en el acuerdo se pidió que se aceleren las remodelaciones en el aeropuerto y que se informe en concreto qué es lo que se está haciendo para evitar que los usuarios de las aerolíneas no sufran las pésimas condiciones que hay hoy en día.

Por separado, la diputada de Morena, Greta Barra, indicó que, a diferencia de otros aeropuertos que están bajo la administración del gobierno federal, el de Monterrey está concesionado a OMA, que es una empresa privada, por lo cual también se debe revisar esta concesión y llegar a un acuerdo para que eleve los estándares del aeropuerto.

“Yo creo que sí, tendría que haber un diálogo con OMA para justamente ver qué se puede mejorar, porque sí, creo que es algo que tenemos que visibilizar, que le está afectando a la gente. Me toca ver constantemente a personas, adultas mayores, batallar, cargando sus maletas; a madres con hijas e hijos, también batallando para lo mismo".

“Entonces, más allá de quitar la concesión, yo creo que tendríamos que revisar esa concesión y sobre todo que el gobierno del Estado tiene que entablar un diálogo, pero un diálogo importante y formal con OMA”, agregó la diputada Greta Barra".

En diversas ocasiones, El horizonte ha evidenciado las pésimas condiciones en las que se encuentra el aeropuerto operado por OMA y muchos usuarios lo han catalogado como un ‘tiradero’.

Esto debido a que continúan áreas cerradas, los asientos en las salas de previo abordado son insuficientes y algunas escaleras eléctricas están descompuestas desde hace meses, lo que genera molestias para quienes deben esperar por varias horas a que su vuelo salga.

