Gobierno de Trump habría reducido cursos de formación del ICE

El Gobierno del presidente Donald Trump habría reducido de manera significativa los cursos de formación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según denunció un exinstructor de la agencia ante legisladores demócratas.

Ryan Schwank, quien la semana pasada renunció a su puesto en una academia del ICE en Georgia, afirmó que la administración recortó 240 horas de “clases vitales” dentro de un programa obligatorio de 580 horas para nuevos agentes encargados de detener a inmigrantes.

De acuerdo con su testimonio, los recortes incluyen formación sobre límites legales en el uso de la fuerza, manejo seguro de armas de fuego y procedimientos adecuados para realizar arrestos.

Schwank aseguró que la medida busca acelerar el despliegue de nuevos operativos para cumplir con las metas de deportación masiva impulsadas por Trump tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Recortes y expansión de personal

El exinstructor entregó a los congresistas documentos internos que, según dijo, evidencian el alcance de los ajustes. Entre ellos figura un memorando que muestra que los centros de entrenamiento en Georgia redujeron la duración del curso de 72 a 42 días.

El ICE ha recibido un presupuesto adicional de $75,000 millones de dólares aprobado por el Congreso el pasado julio. Además, desde el año pasado ha contratado a 12,000 nuevos agentes y prevé entrenar y desplegar a otros 4,000 en 2026.

“Una formación deficiente puede provocar y provocará la muerte de personas. ICE está mintiendo al Congreso y al pueblo estadounidense”, afirmó Schwank ante los legisladores.

ICE lo niega y crece la polémica

El testimonio llega dos semanas después de que el director interino del ICE, Todd Lyons, asegurara ante comités de la Cámara de Representantes y el Senado que “el núcleo” del programa formativo no se había reducido y que únicamente se había optimizado el calendario para desplegar antes a los agentes.

La controversia ocurre tras la muerte de dos ciudadanos en Mineápolis durante redadas masivas realizadas por agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a principios de año.

Estos hechos llevaron a legisladores demócratas a bloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el final del ejercicio fiscal, previsto para septiembre, a menos que se adopten cambios en los protocolos operativos, como el uso obligatorio de cámaras corporales, la prohibición de máscaras en operativos y la exigencia de órdenes judiciales para allanamientos.

Aunque el Departamento enfrenta actualmente un cierre parcial, las operaciones migratorias no son las más afectadas, sino aquellas relacionadas con la seguridad aeroportuaria y la gestión de emergencias.

