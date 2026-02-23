Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
agentes_ice_8986c14d05
Internacional

Gobierno de Trump habría reducido cursos de formación del ICE

Un exinstructor aseguró que la administración recortó 240 horas de “clases vitales” dentro de un programa obligatorio de 580 horas para nuevos agentes

  • 23
  • Febrero
    2026

El Gobierno del presidente Donald Trump habría reducido de manera significativa los cursos de formación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según denunció un exinstructor de la agencia ante legisladores demócratas.

Ryan Schwank, quien la semana pasada renunció a su puesto en una academia del ICE en Georgia, afirmó que la administración recortó 240 horas de “clases vitales” dentro de un programa obligatorio de 580 horas para nuevos agentes encargados de detener a inmigrantes.

De acuerdo con su testimonio, los recortes incluyen formación sobre límites legales en el uso de la fuerza, manejo seguro de armas de fuego y procedimientos adecuados para realizar arrestos.

Schwank aseguró que la medida busca acelerar el despliegue de nuevos operativos para cumplir con las metas de deportación masiva impulsadas por Trump tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Recortes y expansión de personal

El exinstructor entregó a los congresistas documentos internos que, según dijo, evidencian el alcance de los ajustes. Entre ellos figura un memorando que muestra que los centros de entrenamiento en Georgia redujeron la duración del curso de 72 a 42 días.

El ICE ha recibido un presupuesto adicional de $75,000 millones de dólares aprobado por el Congreso el pasado julio. Además, desde el año pasado ha contratado a 12,000 nuevos agentes y prevé entrenar y desplegar a otros 4,000 en 2026.

“Una formación deficiente puede provocar y provocará la muerte de personas. ICE está mintiendo al Congreso y al pueblo estadounidense”, afirmó Schwank ante los legisladores.

ICE lo niega y crece la polémica

El testimonio llega dos semanas después de que el director interino del ICE, Todd Lyons, asegurara ante comités de la Cámara de Representantes y el Senado que “el núcleo” del programa formativo no se había reducido y que únicamente se había optimizado el calendario para desplegar antes a los agentes.

La controversia ocurre tras la muerte de dos ciudadanos en Mineápolis durante redadas masivas realizadas por agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a principios de año.

Estos hechos llevaron a legisladores demócratas a bloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el final del ejercicio fiscal, previsto para septiembre, a menos que se adopten cambios en los protocolos operativos, como el uso obligatorio de cámaras corporales, la prohibición de máscaras en operativos y la exigencia de órdenes judiciales para allanamientos.

Aunque el Departamento enfrenta actualmente un cierre parcial, las operaciones migratorias no son las más afectadas, sino aquellas relacionadas con la seguridad aeroportuaria y la gestión de emergencias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

reforma_electoral_sheinbaum_505c854291
Pospone Presidenta presentación de Reforma Electoral
jalisco_retorna_actividades_transporte_publico_c49da9a5f4
Jalisco reanuda operaciones del transporte público tras violencia
luz_elena_coahuila_515f97ed87
Devastadora la realidad en el país: Luz Elena Morales 
publicidad

Últimas Noticias

carin_leon_sheinbaum_b0f9bac10b
Inaugurará Carín León Circuito Nacional de Festivales por la Paz
carlos_manzo_d553834907
Detienen a otro presunto implicado en el caso de Carlos Manzo
guerra_rusia_ucrania_cuatro_anos_6311538b7f
A cuatro años de la guerra Rusia-Ucrania, sin paz ni acuerdos aún
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×