Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias

En redes sociales, Pedro Oziel Macías Ruiz comercializa la pirotecnia que almacenaba en su domicilio y explotó y ninguna autoridad actuó para evitar lo que luego terminó en tragedia.

El hombre, que según autoridades tenía menos de 40 años, abiertamente ofrecía más de 80 productos diferentes para “todo tipo de celebraciones”.

Aun así, desde el pasado sábado, el alcalde de ese municipio, Francisco Esquivel, afirmó que no tenía ningún reporte de la existencia de la pólvora que terminó costándole la vida a Macías, su hija y dos vecinas.

El presunto dueño de la casa que explotó en la calle Olmo Siberiano, del Fraccionamiento Los Olmos, de Pesquería, ofertaba a través de Facebook su ilegal mercancía y publicaba videos donde se observa la quema de cohetes en fiestas particulares, hasta en los camiones que transportaban a las porras de equipos de futbol.

En sus redes sociales compartía listas con precios que iban desde los $40 pesos por las denominadas “abejas chinas” hasta los $6,200 por un paquete de fuegos artificiales.

También tenía chifladores, palomas, cañones, cohetones y todo tipo de luces de bengala, entre otros.

Macías publicaba su vendimia desde al menos diciembre de 2021, y cada año, en diferentes temporadas, mostraba la diversidad de explosivos que almacenaba.

“Festeja las fiestas patrias con pirotecnia, ya tenemos de todo”, se lee en un post de Facebook.

Imágenes difundidas por él mismo muestran cajas y bolsas repletas de explosivos al interior de su domicilio.

Su perfil público deja ver además que concretaba ventas con habitantes de Pesquería y Apodaca mediante la plataforma.

Todo apunta a que el viernes pasado, a las 20:40 horas, la casa donde habitaba Macías explotó por la pirotecnia guardada ilegalmente, dejando como saldo 80 casas dañadas, casi una decena de heridos y cuatro muertos.

Entre los fallecidos figuran el propio Macías; su hija Ingrid Dannai Macías Ruiz, de 15 años; la vecina Anastasia Rodríguez de León, de 75 años, quien visitaba a sus nietos; y Dayra Jimena García Zapata, otra chica de 15 años, también vecina de la vivienda.

Este lunes, en un recorrido realizado por El Horizonte en la zona de la tragedia, los restos de la mercancía que ofertaba el hombre todavía pueden verse esparcidos a metros de distancia.

Artefactos conocidos como “palomas gigantes” que no alcanzaron a estallar salieron proyectadas y se acumularon cuadras atrás del incidente.

Las casas aledañas también tenían en sus inmediaciones kilos del papel periódico del que estaban hechos los productos que sí explotaron.

Este lunes, El Horizonte dio a conocer que, al subir a cuatro los fallecidos, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado exigió que las autoridades hagan un mapeo de los polvorines que pueda haber en el estado y se actúe para evitar más tragedias.

Alcalde dice que no sabían

El alcalde de Pesquería dijo el viernes y el sábado repitió que no tenían conocimiento de la existencia del material.

Esto a pesar de que también en redes sociales se había denunciado la existencia de esa venta clandestina.

“No teníamos ni una denuncia. La gente… bueno, logrando aquí los medios, les hago la recomendación de que nos avisen si saben de algo para tomar acciones, porque no debemos pasar por estas situaciones”, expresó el alcalde el pasado sábado.

Comentarios