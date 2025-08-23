Cerrar X
Nuevo León

Pondrá regia denuncia penal contra Doctors Hospital 

Claudia Tueme, abogada de la afectada dijo a El Horizonte que la denuncia es por falsificación de firmas y la realizarán a través del portal virtual de la FGJ

  • 23
  • Agosto
    2025

Luego de sufrir diversas anomalías y cobros excesivos durante su estadía internada en el Doctors Hospital, Alena Kharissova interpondrá una denuncia penal en contra del nosocomio, pero por falsificación de documentos.

Claudia Tueme, abogada de Alena dijo a El Horizonte que la denuncia penal es por falsificación de firmas y la realizarán a través del portal virtual de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

“Imagínate que tú llegas a un hospital, estás inconsciente y a la mitad aparecen documentos con tu firma. Lo que haremos es una denuncia penal por falsificación de documentos. Tú llegas a un hospital a que te cuiden, no que te afecten con utilizar tu firma o hasta tus huellas dactilares”.

Se le cuestionó a la abogada si la joven regia tenía estos documentos donde se le falsificó la firma.

“Sí tenemos estos documentos”, señaló.

También hubo cobró excesivo de medicamentos y la próxima semana pondrán la denuncia en PROFECO.

nl-dr-hospital.jpg

La joven regiomontana indicó que le cobraron por una caja de Pepto Bismol la cantidad de $6,614 pesos, es decir, 10 veces más que el precio al público en cualquier farmacia. 

El Horizonte publicó el 21 de agosto que Alena expuso al hospital por cobrarle de más, incluyendo noches adicionales, uso de quirófano no utilizado y medicamentos a precios exorbitantes

Hasta anoche, la abogada señaló que ella, Alena y sus papás esperaban el enlace en el portal virtual de la Fiscalía General de Justicia del Estado para interponer la denuncia. 

Este viernes, El Horizonte recibió un comunicado de Doctors Hospital en donde se informó que están investigando cómo sucedieron los hechos para “entender lo que ocurrió” y aplicar las medidas correctivas que requiera su sistema a fin de que más pacientes no sufran este tipo de abusos.


