Nuevo León

Presenta ICV nueva licencia de conducir 'mundialista'

Para obtener este nuevo plástico no es necesario realizar ningún procedimiento especial, ni pagar una tarifa mayor o adicional

  • 10
  • Febrero
    2026

Faltan poco más de 120 días para la Copa del Mundo, la cual tendrá a Nuevo León como una de sus sedes, por lo cual, el Estado ha promovido varias dinámicas para celebrar el regreso de la fiesta más grande del deporte a suelo regio.

Una de estas nuevas dinámicas será que el Instituto de Control Vehicular (ICV) comenzó este 10 de febrero con la emisión de una licencia de conducir con diseño mundialista y estará disponible hasta que termine la justa.

El nuevo diseño consta del logo del estado de Nuevo León, donde en la parte baja, el león tiene un balón en el pie.

¿Cómo obtener la licencia 'mundialista'?

Para obtener este nuevo plástico no es necesario realizar ningún procedimiento especial, ni pagar una tarifa mayor o adicional. Únicamente se deberá cubrir el costo ordinario por trámite o renovación.

Licencia 1.jpg

Si deseas obtenerla, puedes realizar tu trámite en cualquier delegación del organismo, o hacer el trámite para reposición online en www.icvnl.gob.mx

¿Cuáles son los partidos del Mundial en Monterrey?

Los partidos correspondientes a la Fase de Grupos son:

Ganador Repechaje (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) vs Túnez: Domingo 14 de junio 2026 a las 22:00 horas 
Túnez vs Japón: Sábado 20 de junio a las 21:00 horas
Corea del Sur vs Sudáfrica: Miércoles 24 de junio a las 21:00 horas

Para los Dieciseisavos de Final el encuentro será:

Líder Grupo F vs 2do Grupo C: Lunes 29 de junio 2026 a las 21:00 horas.


Comentarios

