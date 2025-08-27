Presentan Armida Serrato y Perla Villarreal su primer informe

En un ejercicio de rendición de cuentas y de trabajo político en alianza, las diputadas locales Armida Serrato Flores (PRI) y Perla Villarreal Valdez (PRD) presentaron este miércoles su Primer Informe de Actividades Legislativas, en un evento realizado en un salón del Pabellón M.

Durante el acto, al que asistieron figuras como el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, su esposa Gabriela Oyervides, el coordinador priista Heriberto Treviño Cantú, el panista Carlos de la Fuente, el exgobernador Benjamín Clariond, además de alcaldes y legisladores locales y federales, las diputadas dieron cuenta de sus principales logros en el Congreso.

Serrato Flores destacó que presentó una reforma al Código Penal para que los delitos sexuales cometidos contra menores no prescriban, y reiteró su exigencia de transparencia en los recursos públicos de programas sociales que, aseguró, el gobierno estatal no ha entregado. Subrayó que su labor legislativa se ha centrado en la protección de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, así como en cuentas claras y gestión social.

“Legislar es atender el presente viendo hacia el futuro. Hoy, con humildad, pero con la convicción de que sé cumplir, quiero decirles que pueden contar conmigo. Está por comenzar un nuevo año legislativo con muchos retos, pero el trabajo en equipo nos ayudará a dar mejores resultados”, expresó la diputada priista.

Por su parte, Villarreal Valdez resaltó que trabaja en la nueva Ley de Educación y en la Ley de Educación Emocional, además de impulsar reformas en favor de las mujeres, como sancionar con tentativa de feminicidio los ataques con ácido y castigar el uso de inteligencia artificial para violentarlas en redes sociales.

“Ser diputada no es un trabajo de escritorio. Es estar en la calle, en las escuelas, en los parques, en las casas. Es escuchar, tocar puertas y dar soluciones reales. Desde el primer día trabajamos en el Distrito 6 con el compromiso de estar donde la gente está”, afirmó la legisladora del PRD.

Ambas diputadas coincidieron en que el trabajo coordinado y la cercanía con la ciudadanía serán clave para enfrentar el próximo año legislativo.

