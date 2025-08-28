Cerrar X
Nuevo León

Presentan líneas 4 y 6 del Metro un avance del 59%

  • 28
  • Agosto
    2025

El Gobierno de Nuevo León informó acerca de los avances de las obras del Metro en sus líneas 4 y 6, las cuales tienen un avance de un 59 por ciento. 

Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, resaltó que en las labores se cuenta con un total de 3 mil 408 empleados, incluyendo los que se encuentran en las plantas de prefabricados y montaje. 

“Los avances que tenemos a la fecha en la Línea 4 es el 56 por ciento,  en la Línea 6, el 61 por ciento. De manera global, Líneas 4 y 6, un 59 por ciento. En la ampliación de la línea 6, que va de Apodaca al aeropuerto, un 18 por ciento. Y tenemos 18 frentes de trabajo en la Línea 4; 43 frentes de trabajo en la Línea 6; en total, 61 frentes de trabajo”.

“Como lo habíamos comentado es la obra que más empleo y más actividad tiene actualmente en todo el país y definitivamente en Nuevo León es la obra que ha dado más empleo este durante toda la historia del estado”, resaltó el funcionario. 

En la ampliación de la Línea 6 dijo, también se están haciendo obras inducidas de media tensión y fibra óptica que hay que mover, además de labores de cimentación profunda y colocación de trabes de rodadura. 

Por otro lado, el funcionario indicó que a la par se está poniendo a punto la Línea 1 del Metro, con la llegada de 22 nuevos trenes de primer mundo con 3 vagones cada uno, para mejorar la calidad del servicio.

Agregó que de igual forma, se avanza en la ampliación de la estación Talleres, ya que desde administraciones pasadas opera como una estación provisional, pero ahora se está actualizando para que quede instalada en forma. 

Por último, Villarreal destacó los trabajos de renovación en la estación Exposición, y otras mejoras en la estación Parque Fundidora.


