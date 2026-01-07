Prevé Fiscalía afectaciones por falta de acuerdo presupuestal

La Fiscalía General de Justicia del Estado advirtió que la reconducción presupuestal para este 2026 afectará de manera directa la operatividad de la institución, principalmente en proyectos de infraestructura y en la contratación de nuevo personal, ante la falta de un acuerdo entre el Congreso local y el Poder Ejecutivo.

El fiscal Javier Flores señaló que, de mantenerse el esquema de reconducción, los recursos apenas alcanzarían para cubrir el pago de salarios, incluyendo la carga económica que representa la contratación de más de 300 nuevos elementos, lo que implica prestaciones como aguinaldos y vacaciones.

“Difícilmente completaríamos lo que son los sueldos de las nuevas contrataciones. Básicamente se verían afectadas obras como centros de convivencia, centros familiares y proyectos para diversas áreas de la Fiscalía”, explicó.

No obstante, confió en que continúen las pláticas entre los poderes para que se tome en consideración la situación financiera de la institución.

