Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
fiscalia_de_justicia_en_nuevo_28acba6c01
Nuevo León

Prevé Fiscalía afectaciones por falta de acuerdo presupuestal

La Fiscalía General de Justicia del Estado advirtió que la reconducción presupuestal para 2026 afectará la operatividad, principalmente en proyectos claves

  • 07
  • Enero
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado advirtió que la reconducción presupuestal para este 2026 afectará de manera directa la operatividad de la institución, principalmente en proyectos de infraestructura y en la contratación de nuevo personal, ante la falta de un acuerdo entre el Congreso local y el Poder Ejecutivo.

El fiscal Javier Flores señaló que, de mantenerse el esquema de reconducción, los recursos apenas alcanzarían para cubrir el pago de salarios, incluyendo la carga económica que representa la contratación de más de 300 nuevos elementos, lo que implica prestaciones como aguinaldos y vacaciones.

“Difícilmente completaríamos lo que son los sueldos de las nuevas contrataciones. Básicamente se verían afectadas obras como centros de convivencia, centros familiares y proyectos para diversas áreas de la Fiscalía”, explicó.

No obstante, confió en que continúen las pláticas entre los poderes para que se tome en consideración la situación financiera de la institución.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tren_interoceanico_sheinbaum_7ca64595dc
Víctimas del Tren Interoceánico no necesitan denunciar: Sheinbaum
Determina_SCJN_criterios_solicitar_ordenes_aprehension_63a976566d
Determina SCJN criterios para solicitar órdenes de aprehensión
nacional_alimentos_a_menores_f0414be3c6
SCJN avala alimentos retroactivos para menores desde nacimiento
publicidad

Últimas Noticias

Bloqueo_juzgado_AHMSA_tramites_judiciales_4bcd326d53
Bloqueo a juzgado por AHMSA afecta trámites judiciales
Toman_obreros_AHMSA_Juzgado_Cuarto_Distrito_788e69d4ae
Toman obreros de AHMSA juzgado para exigir justicia
tik_tok_fifa_mundial_f6c46fcbf6
Anuncia FIFA alianza con TikTok para Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×