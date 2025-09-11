Cerrar X
Nuevo León

Principio de paridad debe respetarse en NL: magistrada electoral

Durante una mesa de análisis de normativas electorales, Cavazos destacó que los órganos jurisdiccionales tienen la responsabilidad de impulsar nuevos criterios

  • 11
  • Septiembre
    2025

En medio del debate sobre las recientes reformas electorales que promueven candidaturas encabezadas exclusivamente por mujeres, la magistrada del Tribunal Electoral del Estado, Saralany Cavazos Vélez, ha respaldado la importancia de que la paridad de género sea un principio "vivo" y no meramente simbólico.

Durante una mesa de análisis sobre las normativas electorales, Cavazos destacó que los órganos jurisdiccionales tienen la responsabilidad de impulsar nuevos criterios en cada proceso electoral, los cuales deben ser juzgados con una perspectiva de género clara. 

“El problema no es el principio de paridad, sino el diseño de las reglas de paridad de género, que eso a nosotros como órganos jurisdiccionales locales nos toca revisar en primera instancia y verificar que esa paridad sea realmente sustantiva. 

“Que efectivamente no solamente en la postulación, sino también en la asignación lleguen más mujeres a los cargos”, expresó la magistrada.

Argumentó que el desafío no radica en el concepto de paridad en sí mismo, sino en el diseño de sus reglas, las cuales a menudo no garantizan la efectividad de este principio.

“Nos toca revisar en primera instancia y verificar que esa paridad sea realmente sustantiva, que efectivamente no solamente en la postulación, sino también en la asignación lleguen más mujeres a los cargos”, afirmó. 

Con esta declaración, Cavazos Vélez subrayó la necesidad de ir más allá de la simple postulación de candidatas, asegurando que las mujeres logren efectivamente ocupar los cargos de poder, cumpliendo así con el espíritu de una democracia equitativa.

“La paridad de género no es un concepto estático, sino un principio vivo y eso lo vemos cada proceso electoral que vivimos. Cada proceso electoral hay nuevos criterios impulsados por nosotros mismos, por nuestra perspectiva y como lo acabo de decir, es un compromiso latente, vivo y que puede ser cambiante, pero siempre en beneficio de las mujeres”, apuntó Cavazos.


