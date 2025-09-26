Pronóstico del clima en Monterrey: viernes 26 de septiembre

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este viernes 26 de septiembre con un amanecer fresco y cielos parcialmente nublados.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 23 grados centígrados.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura aumente hasta llegar a los 34 grados centígrados.

Durante este período, el cielo pasará a estar parcialmente despejado; sin embargo, la probabilidad de precipitaciones estará presente durante este período del día, por lo que, si se hará una salida, se recomienda extremar precauciones y manejar con cuidado.

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 27 grados centígrados y los cielos pasen a estar totalmente nublados, proporcionando una noche fresca.

La jornada estará marcada por lluvias ocasionales, que podrían hacerse presentes durante la tarde.

El amanecer se registrará a las 07:32 horas, mientras que la puesta de sol será a las 19:31 horas, lo que nos brindará un total de 11 horas y 59 minutos de luz diurna.

Comentarios