Nuevo León

Pronóstico del clima en Monterrey: viernes 8 de agosto

El área metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas de 25 grados y aumentará conforme avance el día, llegando a una máxima de 33 grados

  • 08
  • Agosto
    2025

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este miércoles viernes 8 agosto con un amanecer fresco y cielos parcialmente nublados.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 25 grados centígrados.

A lo largo de la tarde, la temperatura aumentará levemente, pues se prevé que llegue a los 33 grados centígrados.

Durante este período, el cielo pasará a estar parcialmente despejados, pero no se descarta la posibilidad de que estos se despejen por cortos lapsos de tiempo, por lo que se recomienda que, en caso de hacer una salida, se utilicen mangas largas o alguna sombrilla, además de mantenerse bien hidratado. 

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 29 grados centígrados y los cielos pasen a estar totalmente nublados, proporcionando una noche fresca.

El día estará marcado por la nula posibilidad de precipitaciones.

El amanecer se registrará a las 07:11 horas, mientras que la puesta de sol será a las 20:22 horas, lo que nos brindará un total de 13 horas y 11 minutos de luz diurna.


